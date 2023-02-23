新婚妻遭爆有10岁女儿 宋仲基发火首度开口给真相

（首尔讯）宋仲基（Song Joong-ki）1月底宣布再婚大1岁英国前女星凯蒂（Katy Louise Saunders），老婆肚皮也传出喜讯，二婚进度飞快。网民却起底Saunders，指她有过一段婚姻，还育有10岁女儿，单亲妈传闻甚嚣尘上。一直保持沉默的宋仲基最近接受韩版《GQ》杂志专访，亲解关于凯蒂的谣言，坦言刚开始不以为意，“但是无稽之谈越来越多，老实说我曾经很愤怒”。

宋仲基宣布再婚后，网民挖出Saunders与小女孩的合照，盛传她有个10岁女儿，其父不详，但他终没有出面辟谣。宋仲基首度开口解释，气愤难平：“一开始觉得没什么，这对我们来说是稀松平常的事，而且就算很多人知道，我们的感情也不会变。但是无稽之谈越来越多，老实说我曾经很愤怒。除了她就读的大学名字，其他全都是假的。”

相较于老公的怒火，Saunders不以为意，还反过来安抚他。宋仲基说：“我的火气逐渐变得越来越大，Katy却跟我说‘没必要跟那些人生气’。虽然无法说出很多事情，但她就是这样的人，引导我往正面的方向，帮我找回平衡。”开口闭口都是对爱妻的赞美。

谈到再婚心境，他难掩喜悦地说：“很棒，非常棒。我本来个性就比较沉稳，虽然确实是新的感受，但另一方面也觉得都一样。成家生子是我人生最大的目标，所以我非常悸动，充满了像是良好的紧张情绪，我尽量不让自己兴奋，这就是我的近况。”

对于第2任老婆，他藏不住爱意夸赞：“要说Katy是怎么样的人，她是个有非常多事情可以说的很好的人，不过今天的访问有时间、版面限制，没办法全都说出来。简单来说，她是一个在很多方面给我信心的朋友，例如我平时有自己的想法或是哲学，她会跟我说那是正确的，让我再度相信自己.她是一个时常在我身旁说‘很像你会做的事’的朋友。”

家庭事业两得意的宋仲基戏约不断，他再婚后还没时间办婚礼，16日前往匈牙利拍摄Netflix原创电影“My Name Is Loh Kiwan”，原以为要与新婚妻、肚中宝宝暂别2个月，但太太爱相随现身机场，陪老公出国上工兼度蜜月。她怀中抱着老公的爱犬Nalla随行，左手无名指戴着超大婚戒非常吸睛，闪瞎网民。