香港27场全新巡演全爆满 陈奕迅海外首演4月献新加坡

暌违六年，终于盼到金曲歌王陈奕迅震撼回归！

他的全新巡演“FEAR AND DREAMS”于香港开跑，27场演唱会场场爆满，座无虚席。他惊喜宣布海外首站献给新加坡，4月15及16日将于新加坡室内体育馆开唱。

距离上一场大型演唱会“EASON’s Life”已有8年之久，期间他也曾来新举行新歌音乐会，场场演出门票皆完售。这回他在香港演唱会尾场公布全新巡演即将在新加坡、马来西亚以及台湾举行时，立即引起歌迷热烈讨论，也势必引起一股抢票风潮。

陈奕迅“FEAR AND DREAMS”巡回演唱会于2022年12月开启，演唱会消息一公布，反应十分热烈，18场演唱会门票开卖首日随即火速售罄，一票难求。最终在歌迷的热烈要求下，主办单位3次宣布加场，一共27场，打破了陈奕迅于香港红磡举办演唱会的个人记录。值得一提的是，去年12月24日平安夜举行的第12场演唱会，也是他出道以来在红磡体育馆的第100场演唱会，可说是意义非凡。

陈奕迅的新加坡站演唱会将在4月15日（星期六）及16日（星期日）晚上8时，于新加坡室内体育馆举行。门票分$368、$318、 $258、$198、$168。新电信移动用户可在3月1日（星期三）预先抢购门票：http://www.singtel.com/eason。Live Nation会员（免费注册）可在3月2日（星期四）早上10时至晚上11时59分，在https://www.livenation.sg/优先购票。3月3日（星期五）早上10时www.ticketmaster.sg将正式公开发售。观众也可通过新加坡邮政（SingPost）或拨打订票热线31588588购票。

更多演出详情可上www.livenation.sg或是Live Nation Singapore官方社交平台查询。

陈奕迅 “ FEAR AND DREAMS ”巡回演唱会 新加坡站详情：

日期：4月15日（星期六）、16日（星期日）晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$368、$318、$258、$198、$168（不包括行政费）

公开发售：

3月3日（星期五）早上10时，上网www.ticketmaster.sg，或通过新加坡邮政（SingPost），或拨打订票热线31588588购票。