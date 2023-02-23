买单不用现金？消费靠键盘上网？点餐扫二维码？电子券取代购物券？本地资深艺人数码能力如何？

通讯及新闻部一项有关新加坡人数码技能熟练程度的调查显示，不会使用手机移动支付功能者，在60至70岁以上年长者中，比例达34%与60%。

数码年代已到来，除了年轻族群，对于年长者而言，生活需要紧贴数码化，还是允许循序渐进？

《新明日报》记者联系上本地年长资深艺人，且听他们的数码经。

刘谦益（71岁）：应用转账更方便 网购扫码没问题

谦益受访告诉《新明日报》，第一次学用PayNow是因为缴交保险费，他发现通过PayNow转账太方便了！

“冠病来袭期间，与公司谈续约也通过Zoom视讯进行，合约就是以电邮方式处理的，哈哈。”

除了电邮操作，他也向年轻人学习经营社媒，包括IG、TikTok、抖音和脸书，目前已经越来越得心应手。

除此之外，谦益会在网上订机票，扫二维码订餐更不是问题。此外，对于近期流行的ChatGPT，他也雀跃欲试！

陈澍城（74岁）：不抗拒 跟潮流走

澍城至今仍习惯以支票过账，他笑说：“不太敢用PayNow，万一按错款项、转错账会很麻烦，心里欠缺‘安全感’。”

其实，澍城并不抗拒数码化，也乐意慢慢学习。他说：“科技虽然发达，但也相对有更多陷阱，担心一不小心个人资料外泄，到了我这个年纪比较要求安稳。当然，若有一天需要的话，我还是会积极配合数码步伐。”

不过，澍城不网购，他感叹品质难以保证，难保货不对办。

至于最近流行的ChatGPT，澍城认为理论上行得通，但要对机器掏心掏肺，他心存疑虑，至今兴趣不大。

朱厚任（68岁）：掏现金更快

厚任透露，自己习惯以现金消费，现阶段尚不熟悉PayNow。他说：“总觉得掏钱速度更快！尤其是去小贩中心用餐，区区几块钱花费，还要电子付账，感觉更麻烦。”

厚任曾光顾一摊位，摊主只限电子付款，他扭头就走。几个月后，再去光顾时，摊主居然接受现金支付，厚任说：“感恩对方也学习包容。”厚任觉得数码与非数码的过渡期，若能见到人情味，会令人更暖心。

他认为，老人家学习速度慢，要让长者适应数码化的生活模式，家人也要付出耐心与关怀。他建议：“一些数码课程可采用方言教学，让长者更容易了解数码技能。”

去超市购物时，厚任会采用自动付款机，但他从不网购。他说：“我需要亲眼见证才放心消费。”

向云鼓励长者与时并进：两步骤着手学习

冠病来袭期间，本地推行免现金交易活动，向云当时就是拍PayNow付款响应措施的其中一名演员。

向云认为PayNow转账很方便，她经营社媒，脸书、IG等已成为她生活的一部分，上网学习、网购也难不倒她。她笑说：“我妈妈早在10年前（约75岁时）已懂得玩脸书，后来也学会玩IG。”

向云也鼓励家翁学习使用智能手机，让生活更便利。

向云认为年长者也要与时并进，她建议：“可以从没有金钱负担的运用程序开始学习，像拍照、经营社媒啦，一步一步来。”

之后，再学习一个固定付款运用程序：“像PayNow，使用过程不要急，慢慢来。”

她建议家里的年轻成员积极协助长辈，帮他们跨过使用数码程序的心理障碍。

曾乌龙转账 要再三确认付款对象

年长者常为老花眼困扰，视力成了转账障碍，向云笑说：“我也曾试过乌龙转账，将数千元款项转错人，幸亏错转的对象是艺人潘淑钦，她获悉后立即退款给我，所以转账之前务必再三确认付款对象。”

至于网购，向云补充，长者若要网购，避免上不熟悉的平台，“当今诈骗手法层出不穷，有时整个网购平台都是假的，网购者要提高警惕，避免上当”。