李帝勋宋慧乔李栋旭轮番出击 九部超夯韩剧续集登场

近年，韩国有多部超人气夯剧广受欢迎，也取得超高收视，剧组趁胜追击，或沿用原班人马，或大胆换班底，为剧迷炮制续集，希望能再次吸引剧迷的眼球。

今年就有约九部超夯韩剧续集登场，包括《模范计程车2》《黑暗荣耀2》《浪漫金医生3》《九尾狐传1938》《D.P：逃兵追缉令2》、《Sweet Home2》、《阿斯达年代记2》等。当中最吸睛的是李帝勋主演的《模范计程车2》和宋慧乔的《黑暗荣耀2》。

《模范计程车2》改编自同名漫画，以隐身计程车行的地下秘密组织为主轴，展开代客复仇服务，2021年推出第1季时，写下最高收视16%。

第二季不但沿用原班人马，更拉队到越南取景，而最大亮点是李帝勋将露出健壮的肌肉。值得一提的是，该剧上星期四（2月16日）首播，就开出亮眼成绩，取得12.1%的收视，跻身进入“首播收视”排行第三名。

李帝勋也将在下个月25日前来狮城举办两场粉丝见面会。

宋慧乔续复仇“要人见识真地狱”

宋慧乔（乔妹）、李到晛以及林智妍主演的《黑暗荣耀》首季推出造成轰动，收视更登全球收视榜第三位。

乔妹在剧中饰演狠心复仇的女子，演技惊艳。日前，剧组晒出第二季预告，只见乔妹深沉的眼神，对着涎镇怒呛：“让你见识真的地狱”，就让人迫不及待地想追看！

李栋旭再扮九尾狐

李栋旭的《九尾狐传》2020年播出第一季，深受观众喜爱，剧组追加第二季，取名《九尾狐传1938》，但女主角从曹宝儿换成以《上流战争》（Penthouse）再攀事业高峰的金素妍。不过，李栋旭续演1600多岁的九尾狐“李砚”，相信看头仍十足。

韩石圭、安孝燮、李圣经等主演的《浪漫医生金师傅》，2016年推出第一季，第二季2020年播出，收视都超过27%。第三季依然由导演刘仁植三度联手编剧姜银庆打造，演员也沿用原班人马，仍具吸引力。

此外，下半年《灾后调查日志2》《D.P：逃兵追缉令2》《Sweet Home2》《阿斯达年代记2》《驱魔面馆2》等，韩剧迷准备从年头追剧追到年尾。

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