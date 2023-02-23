自小仅靠一只腿支撑 李玟发文暗示动重大手术

频传婚姻亮红灯的李玟，近期样子暴瘦憔悴，也显示她同时对抗着病痛。她23日下午突然在社媒发长文，透露“今天我要面对生命中最大的挑战，也是我这一辈子最大的恐惧。”

她说，自己从来不怕任何困难，一切问题总是一个一个来解决。“可是这一次我脆弱了，一直想逃避，现在真的避无可避了。”

她透露恐惧是从幼时的一段痛苦回忆开始。她天生左腿有缺陷，从婴幼儿时期学走路开始，妈妈发现不对劲，在她2岁时就送进医院做手术，可惜手术不成功。其中最难受的是医生用一根很粗的铁棒子穿她我的左脚跟，再在腿上打石膏，让她完全不能动，对一个小孩来说犹如折磨。她在有200多个小孩惨叫和哭泣的病房中度日如年，每晚想念家里母姐们，哭着入睡。她也会隐藏自己的痛，从不跟任何人䜣说。

她出院后完全不会走路，害怕疼痛却得重新学走，这个过程带给她很大的痛苦和阴影。这么多年，在舞台上又唱又跳，原来她都只靠右腿支撑全身。每一次排舞或演唱会结束后，她的腿都痛得要命，但她从来不让人看见痛苦的一面。"只要大家开心，多痛也值得。"

去年10月初她排舞时，因为太拼了，触及旧患，髋关节移位，在没有软骨的保护下，神经线被压住了。“可是也有神奇的时候，虽然我走不了路，但跳舞时我就不疼了，可能是因为跳舞让我最快乐吧。”

“我记得小时候医生说我是不可能跳舞的，所以跳了这么多年可以算是一个奇迹了……我感恩……没有人可以决定我的命运……”

自认忍受痛楚多年，已无法正常生活的她说：“老天爷逼我要去面对……我是真的害怕自己无法像以前般跳舞。可是当我走进这个医院，我的态度已经变成我什么都不害怕，我要勇敢去面对，不管结果怎么样，我都会欣然接受。我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味着我带来了非常好的消息。希望你们可以等我回来。我也希望向大家传达这份正能量。”

最后她自诩“我是女战士”“我是万里长城永不倒”，给自己加油打气。

虽然文中没有透露详情，不过让人猜想她可能面临一场重大的手术，未来能否继续跳舞，要看手术是否成功。

李玟在微博的发文，3小时后吸引超过5万人点赞，将近5000人留言打气，希望她早日康复，再驰骋舞台。