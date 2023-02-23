王一博受访“一问三不知” 被官媒狠批“明星文盲”

（北京讯）最近，中国官媒央视网发布一篇针对娱乐圈现象，名为《绝望的文盲，能演好戏吗》的文章，引发网民热议。

文章一开头，央视网就直接炮轰刚刚过去的春节档电影市场，说这个“史上最强春节档”诞生了一个“梗”，那就是“绝望的文盲”。

接着，文章拿出了一段春节档某部电影的路演采访片段，其中提到了主演被观众问到了对作品和角色的感悟，本来这是正常和普通的问题，但主演的回应却令人咋舌，他居然说自己不知道怎么回答。当记者再问到他喜欢哪本书，或者有什么收获，主演居然又一次不知所措，同样回答说“不知道”。

官媒罕见如此抨击艺人

央视网说，“文盲演员”并不与学历挂钩，而是那些文化储备不高、脑袋空空的演员，连剧本都读不明白，对角色更是无法理解。又说，平时荧幕上看不真切，等到你想和他聊聊剧本，说说角色的时候，对方语言贫瘠到令人尴尬，那些以“演员”自居的明星，连“演员是什么”这样的问题都没办法回答。

央视网对于“文盲演员”用词非常不客气，甚至说那些文盲演员活在资本和粉丝的幻想中，对人性和生活没有丝毫感悟，被粉丝夸赞了几遍以后自己都信了，甘愿当人偶，对未来没有希望。

文章引起热议后，有网民反映很少见一个官方媒体如此抨击娱乐圈的人，所以不少人对于被抨击明星的身份都很好奇。央视网的文章里，虽然没有直接写出明星的名字，但有几处内容让明星身份呼之欲出。其中，在开头提到的某电影采访片段，是春节热播电影《无名》中的采访，被采访的明星是主演王一博。

王一博相关内容全删除

相关的视频之前已曾引起关注，不少网民看过以后表示对王一博的表现非常失望，但也有粉丝觉得是有人断章取义，故意做视频来黑王一博。如今央视网“旧事重提”，也算是敲定“实锤”了。

更令人意外的是，央视网除了拿王一博的采访“开刀”，还把个人账号里关于王一博的内容都删除了。有网民说，之前央视网还为王一博和《无名》宣传过相关动态，如今再搜索却一个都没有了。

也有网民对王一博表示同情，说他电影演技过关了，谁想到电影外采访却栽了大跟头。被央视“认证”为“文盲演员”，这个大帽子今后必须努力地用作品和采访才能摘下来了！