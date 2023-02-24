本地导演陈志文到香港拍首部长片 取景废校是亚洲十大恐怖地点

46岁本地导演陈志文到香港拍摄自己的首部电影，他与经验老到的港星合作，还到盛传闹鬼的废校拍摄，22天的拍摄期里有什么难忘的事？

执导电视剧《剃头刀2》的导演陈志文献出电影处女作《残影空间》。电影由mm2、天下一电影公司和羚邦控股联合出品，港味四溢，全片在香港拍摄，卡司也由港星邓丽欣、姜皓文、谢君豪、袁富华等组成。

陈志文在电访中告诉《联合早报》，三年前赴港拍《残》，作为心理惊悚片，戏中不乏似真似幻的“残影空间”，这些“空间”在盛传闹鬼，位于新界元朗区的废弃学校达德小学拍摄。达德小学曾被国家地理频道的节目选为亚洲十大恐怖地点之一。

在废校拍摄时，陈导未感应到第三类存在，但看出当地剧组人员的担心，“担心是开拍前的事，我觉得大家后来忙到什么都不去想了！”

须适应香港拍摄文化

首部片就到海外拍摄，陈志文在过程中须要克服哪些挑战？

他说，最大的挑战是适应当地的拍摄文化，“香港的电影工业已经很成熟，有固有的拍戏模式和制度。举个例子，在新加坡拍戏，大家的相处模式就像一家人，但在那里，似乎得遵循某种‘等级制度’，大家各有职务，有些事可做，有些事不能。例如，如果我直接跟演员沟通事情，别人会觉得，我其实不用亲自去沟通，可通过副导传达。”

陈志文边拍边学，见招拆招，保留执导风格之余，尽可能入乡随俗。

姜皓文在《残影空间》饰演警察。（互联网）

演员姜皓文早前在一个访问中提到，陈导看起来很紧张。陈志文不讳：“当然紧张，毕竟面对一群很有经验的演员，而我是一个新导演。不过，他们都很好，虽然不熟悉我的执导风格，但很有耐心，给予我执导空间。”

他赞主演邓丽欣和姜皓文专业，为角色注入很多姿彩，“真的是他们的功劳，我给指导，他们为角色加分。”

《残》故事结尾采开放式

邓丽欣（左）和谢君豪双双饰演精神科医生。（互联网）

《残》由本地编剧张凯翔创作，故事讲述法医精神科医生徐晓静（邓丽欣饰）拥有特殊能力，可进入他人的潜意识空间追凶，她与警察何顺发（姜皓文饰）联手追查城中的命案。全片的核心思想是“到底人性本善或本恶”，片中有一句对白“越是邪恶的人，就越想扮好人”。

陈志文希望观众透过这部片了解人性的阴暗面，“阴暗面人人都有的，但要懂得去应对它，如果不好好应对，人可能会走偏。”

在导演看来，人性本善或本恶？他思索片刻说：“这是很难回答的一道题。我本人不太相信人是邪恶的，只觉得，人有可能做出很阴暗的事。”

电影结局采开放式，某个重要角色正邪难分，由观众寻迹定夺。导演透露，结尾的剧本修改数次，最终选择开放式版本。

《残影空间》3月2日在本地公映。