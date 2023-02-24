“每天吃蛋”言论挨轰 炎亚纶深夜道歉

台湾近期出现鸡蛋涨价、缺鸡蛋的现象，引起热议。对此，男星炎亚纶发表看法，“我每天都至少吃一颗蛋，我吃的是一个幻觉吗？”此番言论引发网民两极评价，他星期四（23日）深夜透过脸书道歉。

炎亚纶星期三（22日）在脸书的新闻链接下留言：“我每天都吃至少一颗蛋，我是吃一个幻觉吗？到底要吵蛋太贵，还是没有蛋？拜托选清楚路线。反正我是选每天都吃得到蛋的路线。”一番话引起网民正反面讨论，有人表示赞同，认为他是表达自己看到的事实，有人则认为他不知民生疾苦。对此他曾回应，其实各国都有缺蛋问题，只希望不要把鸡蛋变成炒作的议题，希望大家可以理性沟通讨论。

针对先前的发言，炎亚纶星期四（23日）深夜透过脸书道歉写道，“最缺的就是我的同理心，我要跟因为我的留言而被冒犯的人说声对不起，也要跟帮我说话的人说声对不起，往后还是会继续关心社会民生各种议题、继续爱每一个人。”

这并非炎亚纶首次因言论而受到争议，2015年他曾提出“下雨造成地震说”被网民调侃是“地质大师”。