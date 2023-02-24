吴慷仁柯佳燕 悬疑剧中上演老派约会

Netflix华语影集《模仿犯》改编自日本推理女王宫部美幸的同名畅销小说，集结金钟影帝吴慷仁与影后柯佳嬿领衔主演外，还找来林心如、庹宗华、姚淳耀、范少勋、江宜蓉等演员加持。

《模仿犯》故事设定于台湾90年代后期，一名擅长侦办凶杀刑案的检察官面对当时第一起连续杀人命案，凶手独特的犯案手法与疯狂行径，让刚兴起的各大电视媒体争相报导，凶手也跟着媒体乱象开始操弄人心。

《模仿犯》允慧篇花絮 《模仿犯》允慧篇花絮👩🏻‍⚕️🎥 🔍柯佳嬿挑戰臨床心理師 分享角色特點是溫暖、正義、倔強、包容 還有漂亮🧏🏻‍♀️ 🔍老派前情人 吳慷仁 X 柯佳嬿 其實希望有機會重新開始？！ 🔍夏騰宏初次合作柯佳嬿 大讚姊姊很溫柔♥️ 🔍金獎導演張榮吉、張亨如曝合作心情：柯佳嬿很適合這個角色 她藏在心裡的情感很強烈 沒想到除了角色介紹 還有 柯佳嬿 Alice Ko 火鍋喜好大公開❓🫢 Netflix 吳慷仁Kang Ren Wu 柯佳嬿 Alice Ko 夏騰宏 Posted by 模仿犯 Copycat Killer on Monday, January 30, 2023

吴慷仁和柯佳嬿在剧中是“前任”关系，虽然已经分手，两人却依旧对对方抱有好感。吴慷仁在花絮中透露，戏中他只会对她笑，印象深刻的戏是吃火锅的场景，“我们会一边吃火锅一边看案件的照片，大家竟然还会有胃口，因为那个照片里面的东西是比较……你知道……”

柯佳燕则为剧中两人的关系留下伏笔，“她其实是希望可以好好重新开始的，也许她没有勇气说出口……”

《模仿犯》（Copycat Killer）将在3月31日于Netflix上线。