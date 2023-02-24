吴慷仁柯佳燕 悬疑剧中上演老派约会

来自 / 早报数码

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发布 / 2023年2月24日 1:01 PM
金钟视帝吴慷仁与视后柯佳嬿在《模仿犯》中合作。（取自剧集脸书）
金钟视帝吴慷仁与视后柯佳嬿在《模仿犯》中合作。（取自剧集脸书）

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Netflix华语影集《模仿犯》改编自日本推理女王宫部美幸的同名畅销小说，集结金钟影帝吴慷仁与影后柯佳嬿领衔主演外，还找来林心如、庹宗华、姚淳耀、范少勋、江宜蓉等演员加持。

《模仿犯》故事设定于台湾90年代后期，一名擅长侦办凶杀刑案的检察官面对当时第一起连续杀人命案，凶手独特的犯案手法与疯狂行径，让刚兴起的各大电视媒体争相报导，凶手也跟着媒体乱象开始操弄人心。

吴慷仁和柯佳嬿在剧中是“前任”关系，虽然已经分手，两人却依旧对对方抱有好感。吴慷仁在花絮中透露，戏中他只会对她笑，印象深刻的戏是吃火锅的场景，“我们会一边吃火锅一边看案件的照片，大家竟然还会有胃口，因为那个照片里面的东西是比较……你知道……”

柯佳燕则为剧中两人的关系留下伏笔，“她其实是希望可以好好重新开始的，也许她没有勇气说出口……”

《模仿犯》（Copycat Killer）将在3月31日于Netflix上线。

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