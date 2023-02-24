“女佣越穿越短” 郑惠玉制定穿着规则

女佣越穿越短，“阿姐”郑惠玉对女佣穿着有要求。

“阿姐”郑惠玉与“综艺一哥”郭亮主持的博客节目《惠眼说亮话》，最新一期日前上线，这期请来“综艺一姐”鐘琴当嘉宾，三人以“雇女佣是多了烦恼还是少了烦恼”的社会议题分享个人的经历与不同观点。

拥有多年请女佣经验的“阿姐”郑惠玉，节目中分享了一段经历，她说曾经雇佣了一名女佣，刚来的时候很听话，后来她发现该女佣穿得越来越短。

阿姐说，有一天她在家楼下抬头看，突然“哇”了一声，“我跟她说，工作你一定要跟我穿到至少这样（用手比到膝盖），因为这是一个家，我家里都是男生（阿姐有三个儿子）。”然后她制定了基本穿着的规则，她告诉女佣不能穿细肩带的上衣。

阿姐还说，她告诉女佣如果觉得人身自由受到限制的话，可以打电话给中介，“我告诉她我不介意她去其他地方工作。”

郑惠玉认为，雇主和帮佣之间应该彼此尊重，她解释每次请帮佣都会先和她好好谈，告诉她家有家规，“我觉得你来我家，我把你当成是家里的一个成员，所以我希望我们彼此尊重，我们不会骂你，一定给你吃三餐，你需要什么你跟我们说，你家里有什么问题，如果真的解决不了，你可以跟我们分享，我们可以尽量帮你。”

不过，阿姐说若是情感问题，她就没有义务这样帮她。阿姐也认为不要在雇主家工作时和人谈恋爱，“我觉得不适合，这是她在工作中应该承担的责任。”

自嘲有OCD 鐘琴不敢请女佣

自我要求高，鐘琴不敢请女佣。

鐘琴在节目中分享说，从小到大都家里都不曾有过帮佣，她说，母亲是个家庭主妇，料理家务，照顾她和哥哥们都由妈妈一手包办，根本不需要请帮佣。

但阿姐很好奇结了婚多年的鐘琴为何不请女佣？

鐘琴说她家很小，不需要请帮佣，更自揭自己的要求高，“比如说我要换床单的话，我一定要全身是干净的衣服、干净的手，我才会换我的床单，如果请有个女佣来的话，我要求她这样做的话，每样事情都要到很强迫症（OCD）的那种，我不想害人，所以我不可以有女佣。”

鐘琴也说自己也不曾考虑请钟点帮佣，她觉得很不方便，她笑着说：“就是你家里的东西有一个外人来动，然后我又这样红，人家不是知道我家里有什么东西？”

她解释另一个不请帮佣的原因是，她还要为她操心，“我平时都要操心我自己了！”