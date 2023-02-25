Hailey Bieber“表情侮辱”Taylor Swift Selena Gomez开口护闺蜜

（洛杉矶讯）日前，赛琳娜戈麦斯（Selena Gomez）在一则海莉比伯（Hailey Bieber）曾经侮辱好姐妹泰勒丝（Taylor Swift）的视频下评论：“很抱歉，我最好的朋友现在是——并将继续是这场游戏（娱乐圈）中最强的玩家之一。”她还称自己将要离开社媒一段时间：“这有点傻，我30岁了，不适宜再花费那么多时间在这上面了。”又称在离开之前还是要誓死捍卫自己的朋友：“我完全有权利捍卫我的朋友。说你想说的关于我的任何事，但是涉及我的朋友，我愿意为其战斗到死。”

Hailey的天王丈夫Justin Bieber（贾斯汀比伯）交往8年并经过多次复合又分手，2018年9月，Justin在与Gomez分手后短短4个月内就与另一个前女友Hailey复合并结婚，轰动圈内外。去年10月，Gomez与Hailey在同一个公开活动狭路相逢，双殊脸贴脸状似世纪和解，让不少人惊讶她俩可以前嫌尽释。

没想到，Hailey最近被挖出6年前在一支视频影片中，听到Gomez的头号闺蜜Swift名号后做出“恶心”的作呕表情，Gomez立马跳出来捍卫闺蜜：“不好意思喔，我的闺蜜就是而且持续是业界第一。”Gomez没指名道姓，但明显就是针对Hailey的视频发言。也有网民觉得她似乎借题发挥，逮到机会就要报Hailey当年趁虚而入之仇。

Gomez去年刚满30岁而立之年，在她推出的纪录片《倾听我心》（My Mind & Me）里，谈到与Justin轰动一时的昔日情，“我感觉我必须经历最惨的心碎过程，然后才能放手忘掉所有事情，这一切很令人困惑，但我认为它必须发生，最后成为发生在我人生中最棒的事。”透露与前男友分手曾让她大受打击，好不容易才走出来。

她曾说自己在业界最好的朋友就是Swift，Swift曾因为护着Gomez与Justin交恶，不知是否因此让Hailey跟着讨厌Swift。在网民挖出的视频中，Hailey与饶舌歌手Method Man拿Swift 2017年的专辑开酸，Swift在专辑中攻击饶舌天王手Kanye West与他当时的太太Kim Kardashian，招来Man说出：“在Swift最近的专辑后，名人们将以充满恶毒歌词的饶舌做对决。”Hailey听到Swift的名字，在旁做出恶心表情，看起来不像是演出来的。

这几位名人是全世界最多人关注的IG名人，粉丝数以亿计，Gomez一酸Hailey，又引起惊人的议论效应。不料她呼了Hailey一大巴掌后，马上宣布要暂停在社媒发文，说这些“互酸”有点愚蠢，自嘲“我太老了不适合”，让人啼笑皆非。