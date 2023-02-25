中国选秀节目来新寻找小歌手

中国湖南卫视大型儿童歌唱类选秀节目《中国新声代》（Let's Sing Kid's）第六季正式启动，制作组即将登陆本地寻找拥有音乐才华的本地小歌手。

这是《中国新声代》首次来新加坡进行海选，选拔对象为6至14岁儿童。

获节目授权独家代理的本地润知音乐与艺术创始人、音乐推荐官文晴，日前接受访问时透露，比赛将以合唱、轮唱、竞唱等多元化的呈现方式，深度挖掘孩子的音乐才华，寻找最具时代感的好童声。文晴说：“我们的比赛比较多元化，不限制任何唱法、语言，只要是喜欢音乐、爱唱歌的小朋友都可以参加。”

初赛将于3月18和19两日进行现场选拔，接着在5月底至6月初之间进行第二轮复赛，届时中国方节目负责人以及导演会来到新加坡，评选出200位出色选手前往中国进行最后一轮选拔。最终会有18强选手参与电视节目录制，他们将有机会向明星导师请教、获得专业点评，在中国大舞台上展现自己的音乐才华。

比赛立志于网罗全球拥有音乐天赋的孩子，历届制作组还为参赛者邀请到张杰、华晨宇、黄子韬、曹格、薛之谦、张碧晨、汪苏泷等众多明星唱将担任音乐导师，阵容相当豪华。

润知音乐还透露，今届比赛的拟定明星导师有中国歌手周深、胡彦斌以及前Super Junior成员刘宪华，最终名单还未确定。至于新加坡区选拔则会邀请到本地知名音乐人为进行点评，评委名单将于下个月确定、公布。

本地青少年歌手陈卓琳是今届《中》的形象大使之一，也是参赛者。日前她也受邀前往湖南为比赛出席试唱会及记者会。感兴趣的家长可以上润知音乐与艺术学院官网https://runzhi.business.site/查询联络方式，也可直接前往学院或通过WhatsApp 9448-8858报名。