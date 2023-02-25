碎尸案名媛“避税买豪宅”惹祸 刘德华李嘉欣都住过这区

（香港讯）28岁香港名媛蔡天凤被发现遇害身亡，更遭人碎尸，有消息指香港警方拘捕死者前夫的家人等2男1女。她在2016年与谭仔米线连锁餐馆“太子爷”结婚，生前被形容为“业内最受欢迎、具影响力人物之一”“冉冉升起的新星，前途一片光明”，如今传出噩耗，让各界都万分不舍。

综合港媒报道，蔡天凤过往经常出席时尚活动，近日更登上时尚杂志封面，与不少圈中名人相识。她早年曾结婚及育有两子女，与现任丈夫、谭仔米线太子爷在2016年结婚。

蔡天凤在演艺圈中人缘甚广，经常在电影慈善活动上现身，还曾与明星甄子丹合影，与一些娱乐圈人士交情似乎也不错。不仅如此，她也与时装界名人熟识，包括LV男装创作总监、Valentino创意总监。

另据报道，蔡天凤于21日被报失，失踪前正准备前往大埔接与前夫所生的女儿，自此下落不明。香港警方认为蔡天凤恐遭遇不测，循谋杀方向调查，24日下午，于大埔龙尾村一单位发现她不完整的尸首，相信遭人碎尸。警方派出大批警力封锁了这座3层高村屋，以及一辆白色七人座车进行搜证。

消息称，警方将嫌凶指向前夫与其家人。据报道，蔡天凤为了避巨额税金，借前家翁名义购买豪宅，后来讨房不成遭杀身之祸。有报道称，她对前夫及家人很好，离婚后仍把他们照顾得妥妥当当。

港媒称，她先前出资买下位于何文田加多利山的豪宅，疑为骇人命案的导火线。这一区为传统豪宅区，深受艺人和名人所爱，主要因为该区建筑密度低、私隐度高，也有一说为该处风水好。

据知，刘德华原本也住在该处，其父亦曾买下该区某一单位后又卖出，还有艺人陈慧琳、李嘉欣、都在该区拥有豪宅。担任蔡天凤婚礼司仪的主持人林盛斌，也曾月花5000新元租下这里的豪宅居住。

残忍的碎尸案震撼全香港，但网上竟然出现极度冷血、充满侮辱性的留言，甚至有讨论区拿蔡天凤被碎尸一事开玩笑，让林盛斌在其社媒罕见震怒，炮轰酸民：“到底这世界发生了什么事？是不是网络世界就可以没有任何底线？”