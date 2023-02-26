非分熟女 The Lady Improper

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上8.05

主演：蔡卓妍、吴慷仁。独生女小敏结婚多年却未尝与丈夫灵欲一致。她邂逅型男厨师家豪，在闷热潮湿的厨房，食欲色欲同时升华，她踏出女性身体自主第一步，探索更多生命中的可能性……

我是千寻 Call Me Chihiro

Netflix 已上线

日本电影。改编自安田弘之的同名原著漫画，讲述曾经从事性工作的千寻（有村架纯饰）到滨海小镇当便当店的员工。她并不惧怕世俗眼光，反而以自在洒脱的人生态度迎击生活中接踵而来的攻击，甚至当起许多便当店顾客的心灵咨商师。

困惑的人们总是能从千寻所说的一席话中找到答案，而千寻同时也在他们身上，找到属于自己人生难题的答案。

下饭江湖

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

身处美食江湖中的奇人，可能深藏郊野的饭馆，或是老饕才知道的小馆子，他们有故事，有态度，有手艺。美食纪录片，虚拟偶像“美食侠小茉莉”带观众走遍中国衢州、温州、南昌、长沙、漳州、潮汕、佛山、杭州八城的美食江湖。

中国宴

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.30

通过宗、庆、聚、诞、族、囍、道、礼八主题，串联古老宗族文化、节庆文化、民族宴席文化、婚礼文化、商务宴请文化，涵盖中国不同地域、民族、类型的宴席文化。通过宴饮活动体现中国人温暖好客的一面。