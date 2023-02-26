“碎尸案名媛”前夫一家涉嫌被揭黑史 网发毛：《寄生上流》现实版

（香港讯）28岁香港名媛蔡天凤（Abby Choi）遇害身亡还遭分尸，涉嫌的前夫全家已被捕。据报道，她生前供养前夫一家人，最后却惨遭分尸，宛如韩片《寄生上流》真实版。前夫一家的黑历史也遭起底，不只兄弟俩涉钱财纠纷，曾任警长的前公公也涉嫌性侵，前婆婆则破产。

香港媒体报道，蔡天凤的65岁前公公是绰号“球哥”的前警察，2001年升官成为警长。他在2005年被派到旺角警署任职侦缉警长，之后因调查案件涉嫌性侵一名女子，受害女子报警后，他被拘留调查，最后自请离职，案件后续不了了之。

蔡天凤的邝姓前夫在2015年2月涉嫌诈骗，谎称做黄金投资生意，共骗四人取得价值500万港币（约86万新元）的黄金配饰后落跑。31岁的前大伯在2019年因欠债被银行追讨；63岁的前婆婆已退休，但2016年向法院申请破产，全家人各有黑历史。

蔡天凤18岁嫁给前夫邝港智后生下两个小孩，离婚后仍供养前夫一家四口，不只买6700万港元（约1200万新元）豪宅供他们居住，连前大伯没有工作时，她还雇用对方当私人司机，前夫的生活开销更是靠她支付。如今惨遭杀害，前夫一家人涉嫌犯罪，网民发毛叹：“根本是《寄生上流》现实版”。

蔡天凤前大伯常在社媒贴出豪宅照。（互联网）

韩国电影《寄生上流》讲述全是无业游民的一家四口，长子靠伪造的文凭来到富豪家当家教，两个天差地别的家庭因而被卷入一连串的瞒骗和意外事件，甚至有人丧命。