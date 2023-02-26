演绎分手戏自打68分 萧歆霓：内心戏不够沉痛

《整你的人生》目前正在播映，萧歆霓早前在IG分享自己参演这部剧的心得，略带遗憾写道，“感谢背景音乐，拍摄时的灯光，弥补了我没成功演出的情感”。萧歆霓在接受《新明日报》访问时说：“其实我是对自己的表现没有特别满意，虽然当下有尽最大的努力去演好，但是我觉得那场分手戏的内心戏可以更丰富、更痛一些。”

对于这部剧的整体表现，萧歆霓给自己打了68分，“我还有很多进步的空间，所以一直在虚心学习，也很愿意接受任何挑战，以便可以做得更好。”

萧歆霓在剧里饰演的角色静雯认为，爱一个人就是要全心全意地支持他，为了男朋友翁健豪（翟思铭饰）而放弃了羽球梦。对于这样的付出，萧歆霓觉得虽然听起来很傻，但其实很伟大、很真实。

她也大赞首度合作的对手演员翟思铭很棒，“我从来不知道外表可爱的翟思铭原来是个非常努力和上进的演员，在他身上我学到了很多东西。他会知道自己哪里做得不够好，就会不断地练习，比如他希望台词能说得很顺畅，我们就会不断练习，直到开拍为止，所以算下来，前前后后我们练习应该有超过20次，甚至我们的台词都能倒背如流了。”

演绎专业羽球选手的两人在练习打羽球方面也下了很多功夫，“我们有邀请国家队的球员教我们如何看起来打得很专业。”

感情方面，萧歆霓说，目前依然单身。对于择偶条件，只要顺眼就行了，反而感觉更重要，她相信未来的另一半会是一个很上进、很聪明的人；如果很体贴以及细心会很加分。”

鐘琴是奋斗目标

除了拍戏，萧歆霓也主持了很多节目，并说鐘琴是她的奋斗目标。“鐘琴姐的主持和演戏都做得很棒，无论是节奏感或是状态都非常好。最近也有很多机会可以跟阿姐私下聊天，就发现她也是一步一脚印地走上来，我真的想向她多多学习。”