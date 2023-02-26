宝宝旺妈妈 胡佳琪连接四广告

小年夜生了“好运宝宝”，新手妈妈胡佳琪产后连接四个广告！四个广告中，两个个广告都与佳琪的新手妈妈身份有关，看来佳琪的爱女很旺妈妈，一出世便带来财运。

胡佳琪爱女。（取自网络）

胡佳琪于今年1月小年夜（1月20日）以自然分娩方式诞下女宝宝陈瑾彦，当时身怀六甲的她体重63公斤，佳琪星期六（2月25日）受访告诉《新明日报》，小宝宝呱呱坠地之后，不足两个月，她便火速享瘦八公斤。

“有朋友还说，看不出我曾经怀孕……”无须像一些妈妈产后苦撑当小“腹”婆，佳琪语气挺开心。

《新明日报》记者赞佳琪瘦得好快，她笑说“这与毅力有关，千万不要告诉自己不可以，当然，也与我胃口变小有关，况且宝宝一生下来，就已经少掉三公斤啦。”目前体重已掉到55公斤的佳琪仍希望去掉七公斤赘肉，她曾患有妊娠期糖尿病，3月3日会带着小瑾彦，母女一起去做健康检查。

佳琪18日从月子中心回家，目前仍有陪月奶妈从旁照顾瑾彦，不过这个新手妈妈已学会换尿布，为宝宝洗澡，喂人奶，一点都不含糊，“帮女儿洗澡时，洗着小彦小身体，那份心情真的很奇妙。”

为人父母之后，人生观有改变吗？

“有啊，觉得很多事不需要计较，更希望多花一点时间陪陪宝宝，陪陪亲人，小孩长得好快，我不想错失与她相处的任何一个宝贵时光。”语气很坚定。

问起瑾彦的模样，她笑说：“眼睛，鼻子与耳朵都像爸爸，但五官的下半部像我，比如小嘴，还有，她脚的比例很长（如今多少公斤？）大概四公斤吧，脸是圆圆的。”

佳琪赞小瑾彦是个乖宝宝，不常哭闹，据透露，佳琪仍希望继续工作，拍社媒广告，硬照，对拍戏仍有热忱吗？

“有啊，但要看剧本，可有可无的角色就算了，我很珍惜与女儿相处的时间。”

紧贴时代潮流，小小的瑾彦也已拥有社媒账号，负责账号管理者是佳琪的另一半，“自从生下女儿，云端的容量也大大扩增，因为女儿的照片太多了！”

称未必需摆婚宴

问起婚礼日期，去年已注册的佳琪说，她未必需要一个婚宴，“我们都不是那么传统的人，反倒考虑两家人一起出发去蜜月旅行，但考虑大家的时间不容易敲定，一切还要细想。”