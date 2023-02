(综合讯)杨紫琼破纪录,成为“美国演员工会奖”(Screen Actors Guild Awards,简称SAG)史上首名夺得影后的亚裔演员。

第29届SAG于新加坡时间2月27日早上举行,杨紫琼以《妈的多重宇宙》(Everything Everywhere All At Once)荣获“最佳女主角”。她领奖时一度激动得说不出话来,平复情绪后说:“我怕我一说话,我的心会爆炸开来。”

她表示,获得演员同侪的肯定对她别具意义,“因为你们了解要站在这里所经历的旅程”,还忍不住以一句“Fxxx”表达激动心情。除了杨紫琼的影后大奖,《妈的多重宇宙》在SAG也获颁最佳男配角(Ke Huy Quan关继威)、最佳女配角(Jamie Lee Curtis),以及整体演出大奖,成最大赢家。SAG近年来逐渐成为奥斯卡个人演技奖最重要的风向指标,因此《妈的多重宇宙》在来临的奥斯卡颁奖礼可说胜券在望。