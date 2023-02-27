笑谈21年婚姻 陈丽贞当年因摔伤才结婚

演技派女星陈丽贞四喜临门，笑谈21年婚姻，当年与老公注册结婚，是因为她受了伤！

丽贞向来爽朗率直，圈内人缘很好，她笑说“225”这数字对于她与家人来说是“四喜”临门——2月25日不只是她导演老公的快乐诞辰、结婚纪念日、侄女结婚大喜，也是她妹妹的结婚纪念日。

“把喜事如结婚注册与老公生日都安排在同一天不是很好吗？不必去记那么多日期。”

丽贞于2002年的2月25日与导演老公李世雄注册结婚，她笑说，那一年去马国制作娱乐性节目时跌伤，摔伤右肩胛骨，连做好造型的新剧也不得已推了，“那一跌伤得很重，因为剧痛，一段期间必须天天吃止痛药与安眠药才能入睡，不太吃得下，体重暴跌。”

处于脆弱中的丽贞，被李导的孝顺、真诚打动，2002年便携子之手，结婚去，那一天也正是另一半的生日，对丽贞是双喜临门。

至于侄女与妹妹为何也将“225”订为黄道吉日，丽贞并不清楚。

问起李导做过什么浪漫事最令丽贞感动，原来还真有：“他捧着100朵玫瑰，从香港回新带给我，我陈丽贞是不是太‘便宜’了，哈哈哈……”

对继子视如己出

丽贞的大度与包容心，或是最触动李导软肋的部分，“老公是个很顾家的人，会毫不犹豫推掉所有的应酬，只为了把时间留给儿子，大家也知道我有个继子，嫁给他的时候，他儿子才八九岁大。说他绝顶有钱也不是，就是一名导演嘛，但我看到他的好，是一个我放心托付终身的男人。”

丽贞疼惜继子，爱对方所爱，如今继子也已经结婚。

曾经怀孕 但没孩子

丽贞曾经怀孕，一度喜滋滋，没想到却是子宫外孕，“我曾经怀孕，只是没孩子，但能怎么样？难过、哭过，人生也还是要过的。”

两人患难与共、甜蜜相守已逾21年。

来临的28日，她将飞澳大利亚拍“Shero”，李导碰巧也将飞香港办个人私事，两口子小别。

今年《红星》，丽贞再次凭《黑天使》入围最佳女配角，她也入围常青演绎奖，丽贞说：“奖项一定想拿，但奖项的事不可强求，还是顺其自然吧。”