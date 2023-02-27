刚动第三次心导管手术 黄清元：又有力唱歌了

78岁歌迷王子黄清元最近动了心导管手术，这是第三次动手术！五星期后他还要再去做一个脚部静脉曲张手术。

黄清元接受《新明日报》访问时表示最近才动了心导管手术，“其实20年前我就有心脏阻塞的问题，当时也做了手术，这是第三次动手术，因为最近开始有点症状，走路有点喘，所以前天就再去动手术。现在已经好多了，又有力唱歌了！不过再过五个星期我还要去医院再做另一个脚部静脉曲张的手术。”

这段期间会不会在家多休息，暂停表演？“不会，因为我已经做惯了，坐在家反而会更不习惯。”

虽然有些病痛，但是黄清元表示身体依然硬朗，说话也中气十足，他表示自己每天都会走一万步，饮食方面则没有戒口，“因为我很喜欢吃东西，不过这次手术后真的要开始注意饮食了。”

五周后动脚手术

黄清元最近也接到方言戏剧的邀约，不过由于近期才动手术，接下来也还有多一个手术，暂时还没敢答应参演，“等我动完手术，身体完全康复就可以才次出发了！”他还开心表示：“我会讲很多方言哦，包括福建、潮州、粤语和客家话。”

歌台表演方面，黄清元表示现在也不会太频密表演，“毕竟年纪也大了，不过平均一个月会有三到四场表演，有时也会出国到马国或印度尼西亚演唱。”

想直播开唱不带货

数码年代已来临，政府提倡人民善用数码，黄清元也表示并不抗拒数码化，很乐意慢慢学习，像是电召车、最近流行的ChatGPT、直播唱歌等，“我的几位马国朋友都有直播唱歌，所以我也觉得自己可以这样做，之后会慢慢学怎么操作直播。不过我没有带货的习惯，所以只想纯粹演唱给粉丝听。”

目前他已经大致上学会了基本的数码技能，像是扫码付费、Paynow、线上转账等，“偶尔还是需要请教身边的同事。至于其他比较复杂的我就不太熟悉了。”

虽然数码转账带来很多便捷但黄清元依然有担忧，“在进行线上银行交易时就要特别小心，万一不小心转错账、弄错资料就糟糕了。”黄清元也不网购，“购买前看不到实物，担心货不对办。”

不过，黄清元有开设自己的社交账号，“我会分享自己的近况，像是有在哪里演唱，不过不常用，只有几个朋友知道，所以如果要找我就直接电话联络。”