吴亦凡有转机？ 闺蜜爆都美竹“就是想要钱” 二审亲作证

（中国讯）吴亦凡2021年8月被网红都美竹指控“酒桌选妃”和“性侵未成年”，2022年11月一审被判有期徒刑13年附加驱逐出境，据悉他已提出上诉。趁势进军演艺圈的都美竹遭昔日闺蜜李恩爆料敲诈吴亦凡50万人民币（约10万新元）。李恩还宣布二审将亲自出庭和都美竹对质。

李恩2月27日在微博发文，透露自己就“吴先生和都美竹小姐的二审开庭”联络上了吴亦凡的律师。她说：“我会亲自出庭，作为本案的出庭证人当面和都小姐对质”。

她称都美竹一开始为了钱爆料吴亦凡的行为，认为“她不该利用大家的同情心，包庇自己的罪行”，指都美竹：“利用虚构的未成年身份刻意营造被害人人设，后又拿了人家50万（约10万新元）后即刻去整了容，竟然还拿自己在整容医院的照片，来假装自己是个接受抑郁症电击治疗可怜人，她不断利用清纯少女的身份来给自己的每一句话增加可信度。”

李恩称都美竹当初和吴亦凡发生关系后，隔天向另一闺蜜刘美丽炫耀自己和吴亦凡在谈恋爱，但半年后却改口称自己是被迫的。李恩质问：“那天去跟吴先生喝酒的时候，她身边的朋友拉着她走，为什么她没有跟任何人走，却选择了自己跑向别人的房间装喝醉……为什么当初找我帮忙的时候跟我说的只是自己被甩了想报复渣男？”

李恩说，自己决定出庭供证“不只是为了自己，更是为了这个社会，也是为了以后不会再有都小姐一样穷凶极恶的大骗子把互联网当成自己一夜爆火的直通车，而吴先生会承担他应承担的错误，但是都小姐你也别想逃”。

吴亦凡案件始于都美竹在微博爆料他的劣行但并未报警，反倒是吴亦凡的母亲报警反控都美竹诽谤，才让整起事件进入司法调查。李恩原是都美竹的闺蜜，开始还曾发文力挺都美竹，不料两人后来闹翻，李恩爆料指都美竹“不是个好人”。都美竹则向媒体表示她和李恩只是普通朋友，双方各执一词。