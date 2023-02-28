娱乐吃瓜：韩娱巨头SM被HYBE收购 艺人遭池鱼之殃

韩国娱乐圈2月上旬大变天，天团BTS（防弹少年团）所属公司HYBE砸4228亿韩元（约4.4亿新元）收购SM娱乐创始人李秀满（Lee Soo-man）持有的14.8%股份，宣布成为SM娱乐的最大股东，消息震惊Kpop界。然而消息一出，赞成与反对声浪各持一方，SM现任代表和业界人士纷纷发表看法，牵起重重波浪。（记者依据时间轴整理出懒人包，请至文末查阅。）

成立于1995年的SM娱乐被称为韩国娱乐产业的先驱，旗下曾栽培出宝儿（BoA）、东方神起（TVXQ）、Super Junior、少女时代（Girls' Generation）、SHINEE、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT，以及aespa等人气偶像。另外，旗下有3家子公司，艺人包括主持界“大佬”姜镐童（Kang Ho-dong）、申东烨（Shin Dong-yup）、李寿根（Lee Soo-geun），演员金东旭（Kim Dong-wook）、文佳煐（Moon Ga-young）、黄寅烨（Hwang In-youp）、金瑞亨（Kim Seo-hyung），和知名歌手尹钟信（Yoon Jong-shin）等。

收购消息释出后，SM娱乐接下来的发展与走向不仅成为大众所关注的焦点，无故遭牵连成为“受灾户”的旗下艺人一举一动更是备受瞩目。

Super Junior超敢讲？

Super Junior2月份在南美洲展开巡演。（取自利特IG）

一向敢言的Super Junior事发时刚好在海外巡演。团长利特（Leeteuk）前阵子在YouTube直播与粉丝互动，成员厉旭（Ryeowook）和东海（Dong-Hae）也在场。直播中东海说：“我们真的要去阿根廷开演唱会才行”，一旁的厉旭马上直言：“都是亨国哥（SJ经纪人）的错，他逃走了。”三人解释经纪人是因公司现在的情况而紧急回国，间接提到了SM娱乐近日的风波，利特还笑称：“我们经纪人又没有权力，也没影响力。”东海闻言慌张表示，“现在是在说什么啦，这哥的发言好危险”，利特不顾劝阻继续说：“他回去又不能做什么，却说必须赶快回韩国。”

SJ队长利特（左）开直播与粉丝互动，团员厉旭（中）和东海都在场。（互联网）

此外，厉旭提到SM最近开放自己的YouTube频道可以使用SJ的歌，不必再担心版权问题，利特再度开玩笑脱口：“SM真是好公司欸”，厉旭笑答“是好公司啊”。利特这时略带尴尬地笑了，厉旭见状立即反问：“怎么了怎么了？”利特回答：“SM什么的，不好说啊……”

后来厉旭在吃巧克力并形容味道时说了“大概有70%可可……”，利特“逮到”立即反问：“kakao？”慌张的厉旭马上笑着求饶：“好了，别说了，很可怕。”利特不放弃追问：“Kakao怎么了吗？”东海最后受不了又跳出来提醒“哥小心说话啦！”（韩文中“可可”与网络公司“Kakao”发音相同）

Kakao是韩国互联网公司，更是最为广泛使用的应用之一。而SM娱乐与Kakao其实早已建立了战略伙伴关系，盛传现任SM管理层属意与Kakao合作，却因为李秀满坚持把股份卖给HYBE而破局。利特不避讳地开玩笑，才会让团员们“惊慌失色”。

太妍用电影影射公司现状？

少女时代太妍。（取自艺人IG）

少女时代成员太妍（Taeyeon）16日在个人IG的限时动态上载了一段视频，是出自于电影《神鬼交易》（The Unjust）的一段画面。这部2010年的电影大力谴责韩国司法的腐败。视频中角色感叹：“哇，大家很努力呀，真的很努力……”意外与SM的现况不谋而合，被外界解读为借此影射公司近期的纷争。

Key直播泄心情？

SHINee成员Key2月中发行个人专辑“Killer”。（取自艺人IG）

SHINee成员Key在发行个人专辑“Killer”时，在直播中提及了公司目前的内部状况。“我非常希望能够举办安可演唱会，现在不晓得该怎么开口，我比起任何人都更想做，但现在公司真的很混乱”，字里行间透露着旗下艺人的无奈及无力感，令粉丝相当心疼。

aespa迟迟等不到回归？

aespa是SM娱乐的“忙内团”（最新推出的团体）。（取自团体IG）

粉丝的不满也随着公司的争议而浮上台面。身为SM旗下新女团，出道2年的她们却迟迟等不到回归之日。先前有传闻称，aespa新专辑的发行日程原定于2月20日，后来被延期了。不仅如此，近期为演唱会而发布的预告更是令粉丝们“傻眼”，纷纷表示视频的拍摄和后制成果令人“疑惑”到底经费花在哪。

SM后来表示，aespa新专辑尚未确定发行日期，否认了因公司所面临的“混乱”而影响专辑发行的谣言。

aespa上周末（25、26日）成功在首尔举行出道以来的首场演唱会，不少前辈如东方神起、SJ、少女时代、SHINee、Red Velvet及NCT成员都现身支持，展现出“SM家族”的爱和义气。

朴明洙担心后辈？

朴明洙与女团aespa合照。（取自艺人IG）

知名主持人、搞笑艺人朴明洙（Park Myung-soo）曾自己所主持的广播节目上谈及公司的事，“我不知道发生了什么，情况很复杂，我只希望艺人们不要因此而受伤，可以持续在舞台上表演。我替年轻的后辈们感到担心，希望一切都可以赶快解决。”

SM娱乐派系斗争懒人包

记者依据时间轴整理出SM娱乐被收购事件的懒人包：

2月3日，SM娱乐代表李成洙及卓永骏发表共同声明，称创办人兼制作人的李秀满合约已经终止。他们在SMTOWN官方YouTube上传视频，对外说明SM娱乐未来的经营方向“SM 3.0”。

2月6日，SM旗下演员金民钟爆料，李成洙和卓永骏是单方面宣布终止李秀满的总制作人身分，并未事先和李秀满讨论，此举形同将创办人“开除”。

2月7日，SM娱乐宣布将与Kakao娱乐合作，Kakao已收购SM高达9.05%的股份，成为SM的第二大股东。此举引起SM最大股东李秀满的不满，他控诉Kakao的收购方式违反法律，并紧急从美国返韩。

2月10日，HYBE娱乐宣布将从李秀满手中收购SM娱乐14.8%股份，届时将成为SM娱乐的最大股东。李秀满和HYBE创办人房时爀发表共同声明，表示会携手为扩大Kpop版图努力。同天，SM现任代表联合25名公司高层发表声明稿，指控HYBE与李秀满的合作等于是“恶意收购”。

2月16日，SM娱乐社长李成洙在YouTube上传影片爆料李秀满的非法行为，指李秀满在歌手专辑的受益抽取金额借此交易逃漏税、推广大麻合法化等。韩媒Dispatch加码爆料，李秀满23年来私吞的金额高达韩币7443亿元（约7.7亿新元）。

2月22日，HYBE娱乐发表声明，表示原定于3月6日的签约提前12天进行，完成收购李秀满手上的14.8%股份，SM娱乐最大股东正式换人当。