郭富城夫妻悼碎尸案名媛 港剧挨轰宣扬“夫凭妻贵”

28岁香港名媛蔡天凤（Abby）遭杀害分尸案震惊各界，郭富城的老婆方媛在闺蜜传噩耗后沉默两天，2月26日晚在微博发文：“心情极度悲痛，此刻仍无法接受这是事实！内心难过得无法言喻，只有一千个为什么？痛心的情绪至今仍然未能平伏！祈求安息。 ​​​”郭富城26日出席活动被问及蔡天凤的相关问题时不发一语，但晚上在微博转发老婆发文，写下“祈求安息”四字哀悼死者。

蔡天凤的好友“豹太”透露：蔡天凤和方媛私交甚笃，常到对方家作客，这对好朋友在同时间怀孕，有共同话题。蔡天凤现任公公、婆婆也透过“豹太”首度发声，她的婆婆说：“她是媳妇也是女儿，母亲节和生日都会陪我吃饭并送礼，对管家、工人、司机都好，没有架子。”公公也说蔡天凤是很爱朋友的人，连司机都赞她是尽责的好妈妈，一家旅行时也很融洽，“她是一个没有血缘的宝贝女儿。”

另外，香港长寿剧《爱·回家之开心速递》叫好叫座，至今已经播出1800多集，但因为剧中“送水辉”许家杰恋上“大小姐”林淑敏，还自豪“夫凭妻贵”的内容，惨遭网民炮轰：“编剧为什么这么喜欢写有钱女无可救药爱上穷小子，男人吃软饭的剧情……奉劝女生不要找家庭条件相差太远的，因为你永远不会知道人心有多么阴暗和险恶，千万不要被电视剧蒙蔽眼睛。”另一派网民反击：“不用脑袋，用三观规限人就是漠视，忽略本来就存在的人性，这个不叫宣扬，而是写实。”