明天会更好！ Hello Tomorrow！

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科幻黑色喜剧，串流平台全新影集，共十集，每集约30分钟，2月17日首播，每周五更新一集。

时空背景是智能操控的未来世界，机器人担任酒保、快递员等工作，连遛狗也由机器人代劳，生活便利，一切看似美好，连上月球也已非难事。

毕林斯自导自演大骗局

剧集一开始，Billy Crudup（比利克鲁登）饰演的杰克毕林斯，带领一班业务员推销月球的产业分时使用权。目标客户是平民百姓，强调在月球上居住不是有钱人的专利。

剧中，几乎没有一个角色是过得快乐的。有人被科技淘汰而丢了工作，有人与家人关系疏离甚至断绝，有人维持假面婚姻，忍无可忍想要逃离地球……月球，与其说象征的是梦想，不如说是一般人在绝望之中寻求解脱的唯一出路。就是因为看起来遥不可及，所以更添希望。

剧中的毕林斯，同样是多年来利用“月球梦”回避面对生活中的所有难题，以至于与长大成人的儿子相见不相识。

没有刻意制造悬疑，情节很快披露所有的一切皆为毕林斯自导自演的一场大骗局，后面的发展静待真相曝露于大众眼前。

未来世界充满复古氛围

《明天》的构思，难免让人将它与去年同一个平台播映过的《人生切割术》（Severance）相提并论。都是对未来提出可能实现的假设，然后借题发挥。论创意之刁钻，以及主题的层次，《明天》明显逊色，不过剧中呈现的那个充满复古怀旧氛围的未来世界却十分迷人。恍如20世纪50年代美式童话般小镇，从人物造型到建筑外观、室内色调、物品等，整体美术设计，无可挑剔，完美得近乎虚假。

一些小构思，相当有趣，例如观赏棒球赛时“自爆”的爆米花杯，能自动抽取所需文件的飞行文件箱，自动语音笔录的打字机，画面像黑白电视的视讯电话等，看起来都是随着时代推进在科技上极可能实现的发明。

实力派阵容浑身是戏

《明天》有观看价值，很大程度因为男主角的精彩演出。

54岁的比利克鲁登在2000年以《成名在望》（Almost Famous）一举成名，这些年来游走于主流影剧圈与舞台剧界，演技向来受肯定。除了曾以舞台剧夺得东尼奖最佳男主角奖，在2019年参演剧集《晨间直播秀》（The Morning Show）也获颁艾美奖最佳男配角。

男人愈老愈有魅力，在气度翩翩的比利克鲁登身上获得印证。他饰演的毕林斯眼神诚恳，情感真挚，最好的演说家就是说得天花乱坠连自己也受骗，观众不由自主地在情感的天秤上倾向他那一边，明知他冷漠抛弃妻儿，却在他努力想方设法接近儿子的时候，或者坐在植物人妻子病榻前自白，觉得有几分感动。

杰琪威佛（左图）饰演霸气老母亲，汉克阿沙利亚（右图）演滑头无赖的推销员，两名配角十分抢戏。（图片取自互联网）

好演员也需好对手，无论是滑头无赖的Hank Azaria（汉克阿沙利亚）或是霸气老母亲Jacki Weaver（杰琪威佛），每一幕都抢镜。一众实力派配角，浑身是戏，情节发展纵使在预料之中，还是让人想继续追看。

（图片取自互联网）

回归光影颂 - 神奇的灯泡

佳乐台（新电信Ch502）晚上9.10

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星期二特写：我依然精彩

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整你的人生

8频道 晚上9.00

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瞒天过海：8面玲珑 Ocean's Eight

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）5.05

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