律师和狗仔都要告毁谤 张兰直播露肿膝盖：不是卖惨

之前曾说要到北京告张兰的“台湾第一狗仔”葛斯齐，日前终于到达北京。他这趟被指是“全副武装”来到，并且还见了有“大陆第一狗仔”之称的卓伟。他称卓伟是自己的伯乐，还晒出了合照。不少网民说对这场官司的输赢翘手以待，想要知道最后的结局。

被指收大S钱 葛斯齐曾限张兰七日内道歉

葛斯齐在去年抖出汪小菲和一名女子的亲密照，在中国大陆一炮而红。汪小菲和该女子搂抱在一起，地点像是夜店，当时很多网民认为，这可以作为汪小菲婚内出轨的证据，纷纷称他是渣男，由此对其前妻大S更加同情。另外，他还曾经爆料汪小菲给张颖颖的一则聊天记录，说汪不能惹张生气，否则要花很多钱之类，曝光了他们这对之间的关系。

之后张兰在直播间反指葛斯齐没有道德，是收了大S方的钱，才屡次爆料对汪小菲不利的证据。葛斯齐不爽被抹黑，对她喊告。他当时委托北京律师，给张兰发出律师函，要求张兰在七天之内给他道歉，否则就是侵犯他的名誉权和隐私权，不过张兰完全置之不理。

葛斯齐（右）称卓伟是他的伯乐。（互联网）

邓高静律师称受侮辱毁谤 收到网民私讯证据

另一方面，汪小菲和大S的婚变风波去年闹得沸沸扬扬，一名大陆律师邓高静曾忍不住替大S说话，发文写下：“欠钱不还的才是真大爷。欠钱不还的还被全网追捧。借几千万给他让他写个借条都能被全网骂。”引来大S点赞回应：“明白、清醒、文明、教化！人人都该读！”

日前，邓高静也正式向张兰宣战，指对方之前在直播间的言论涉嫌对她本人侮辱毁谤，已正式对她提出民事诉讼。她也开酸张兰的国籍，喊话没人有权在大陆侵犯他人权利。

邓高静律师在社媒发文说，许多热心网民私讯她关于张兰在直播间对她侮辱的证据，经过两个月搜集证据，将依法行使公民监督权，统一回应张兰和其律师苏春莉。关于张兰在直播内的授权行为，邓高静已于本月向国家互联网信息办公室、北京市互联网信息办公室等主管部门投诉，相关单位已在核查，她也已将资料交到北京市第一中级人民法院。

邓高静指出，任何国籍的人都不能在大陆这块土地上过侮辱诽谤他人、侵害未成年人权益等违法行为非法谋取暴利，“张兰作为圣基茨和尼维斯国人亦应当遵守中国法律，没有特权通过违反法律的方式直播挣钱。”强调就算是直播主也得守法，不能伤害他人权益。

最后她更态度强硬地放话：“不接受任何公关，别白费劲。”说“这是法治社会对受害者、合法经营的企业、合法直播的主播、合法执业的律师及其他遵纪守法的公民最起码的交代，任何个人及企业都无权通过违法的行为获利。”

针对国籍更换，张兰去年曾在直播中解释是不得已才改变，当初是为了俏江南在香港上市才如此做，至今已经缴了数亿人民币的税，目前没有医疗保险，喊冤是为了企业，“牺牲小我，完成大我”。

张兰继续直播带货 秀膝盖旧伤：我不是卖惨

对于两人对她提告一事，张兰目前暂无回应，依旧忙着直播卖货。她在直播中说：“他们个人的事，从离婚到今年年底（应该指去年年底），我一句都没发声过，后来发声，大家也都看到了，兰姐也没有指名道姓。”她虽然没说是大S，却仍用“大曲线”影射大S，让网民“对号入座”。张兰又说：“我们一定要为两岸和平做贡献，兰姐会以身作则的”，被指态度似乎软化了。

她还在直播中撩起裙子，露出肿胀的膝盖和大水泡，看似是陈年旧伤，但也让人不忍卒睹。她透露20年前忙着经营俏江南餐馆，伤势曾严重到要坐轮椅，直到目前直播前都还在自行治疗。她哀叹没有空去医院诊治，一场接着一场的活动都必须要做，对于有人怀疑她使出“苦肉计”讨同情，她强调并非卖惨，只是自己就是这么顽强。