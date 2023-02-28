戚玉武携40长者“穿越” 走入梵高虚拟世界

当上艺术展“导游”，阿哥戚玉武星期二（2月28日）早带40名乐龄人士在圣淘沙名胜世界“穿越时空”，回到100年前，感受名画家梵高360度沉浸式艺术展——新加坡站（Van Gogh The Immersive Experience）！

孩童一样能欣赏名画，阿武的长女七岁、儿子五岁，他也将带子女去感受梵高，沾染艺术气息。“梵高的画作色彩鲜明耀眼，对孩童来说也非常有吸引力。”他笑说。

视觉听觉嗅觉飨宴

梵高沉浸式体验是虚拟现实（VR）展览，在大型画廊空间举行，将艺术家作品的图像或视频被投射到墙壁、天花板和地板上，有时还伴有动画、旁白、音乐或香味，让观影者延着轨迹走入100多年前画家梵高的世界，感受他主视觉所思所想，创作的300多件艺术作品。

据悉，梵高360度沉浸式艺术展自2017年已接待超过500万名参观者，如今来到圣淘沙名胜世界。

主办方在疫情来袭的高风险期间，已在筹备梵高艺术展，积极引进新加坡，这一股勇气与魄力深深打动了阿武，遂与星妻白薇秀应允成为艺术展代言人。

白薇秀人在澳大利亚拍新剧《Shero》，人在狮城的阿武出席活动，他受访告诉《新明日报》：“第一次接触时内心非常震撼，像是身历其境感受画家梵高生前所感受的一切，到此一游的体验真好！”

这个梵高360度沉浸式艺术展约60至75分钟，在绚烂声影衬托下，就像观赏一部名家的传奇映画。

星期二早上，阿武带着40名长者分批感受梵高沉浸式体验。

“透过科技将画家的作品立体地呈现人前，我觉得比一般静态地欣赏名家画作更容易让老人家投入。”除了当艺术展“导游”，阿武也乐意担任华语讲解。

阿武之外，薇秀回新之后也将开展儿童工作坊，教导小孩欣赏相关的创作与学习创意绘作。

梵高360度沉浸式艺术展——新加坡站的活动将于星期三（3月1日）开始举行。