出国拍戏无御寒准备 郑颖靠“抱抱”取暖

本地全新题材电视剧《SHERO》讲述女保镖的故事，目前正在如火如荼拍摄中。剧组主要演员早前远赴澳大利亚堪培拉（Canberra）取景拍摄。

《新明日报》星期一（2月27日）联络上主演之一郑颖，向她了解此行拍摄经历。郑颖透露，当天剧组坐了八个小时的隔夜航班才抵达目的地，由于行程紧凑，剧组一到机场就坐上巴士前往拍摄地点，路程总共11个小时。记者问郑颖此行感受，郑颖告诉记者，这已经不是她第一次跟剧组出国拍摄，巧的是她在上一部武打片《致胜出击》也有出国拍摄，只不过当时是在柬埔寨。

由于澳大利亚和新加坡之间有三小时时差，郑颖前两天都在倒时差，常常到三更半夜还睡不着觉。郑颖说：“身体会有些难应付，第一天和第二天晚上睡得不太好，总是醒过来。”

日前艺人们在IG晒出多张剧组在澳洲的拍摄花絮，照片中大家都穿着相当厚实，唯有郑颖穿得比较单薄，全靠剧组人员“抱抱”取暖。郑颖告诉记者，她原以为澳洲现在还是较高温气候，于是带的多是短裤。郑颖笑说：“我前两天冻死了！后来我就在当地买了些袜子、多穿几层，现在好多了。”

早前郑颖接受访问时直言自己在参演《致胜出击》时“表现好差”，星期一记者问她对于自己目前的状态和表现有何评价时，郑颖表示：“我觉得进步肯定是有的，但是我还是有很大的进步空间，可以做得更好。”据悉郑颖和张奕恺两人即将完成澳大利亚的拍摄，二人将在星期三返回新加坡，郑颖将参加3月2日的《密宅》记者会。