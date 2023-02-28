22岁长子被前女友控诉严重家暴 网民扯老爸吴秀波：上梁不正

（北京讯）以《大军师司马懿》《北京遇上西雅图》等戏走红的中国男星吴秀波，2018年因婚外情丑闻遭中国娱乐圈全面封杀而销声匿迹，不料28日有微博名为“iris_43kg”的女生以伤口及昔日恩爱照，控诉吴秀波的儿子吴瀚在去年交往时，将她殴打到嘴角溅血淤青，甚至骂她“婊子、贱人”，还和吴秀波一样感情出轨。即使已分手，她心中阴影仍在，如今挺身而出是因为不想再有下个受害者。

该女发文说两人是去年1月认识，当初并不知道他的家庭背景，本以为是甜蜜的恋爱，不料去年5月就被对方凶狠的一巴掌吓呆，“那天我们争执的原因仅仅因为吃了什么外卖，他就情绪失控失去理智扇了我一巴掌。被打后我整个人懵了，甚至一时间都没意识到我的整个嘴里都是血。他看到了，他听到我求饶了，但他好像很享受，他像个疯子一样冲我喊，最后我哭着求他，不停的道歉，整个人快喘不过气的时候，他不知道是出于害怕了还是心疼我终于停止了。”

一个月后，她再度被打，“这次比上一次更严重，身高183（公分）的他一个巴掌扇过来，我整个脸被打歪，嘴角全是血，一个星期没办法张嘴好好吃东西。可就算这样他的巴掌也没有停下来，他当时还是像疯子一样冲我喊。那天动完手我的嘴太疼了想去医院，他一直说先回家明天给我带药 ，他一直盯着我上楼了（我知道他是怕我去验伤）才离开。

她终于在交往5个月后提分手，还遭到他威胁，分手后看了两个心理医生，至今睡觉仍不敢关灯，不时想到在车里被他殴打的情境。她至今最想问吴瀚：“你为什么这么？因为你家庭优越？你凭什么用世界上最丑恶的话语侮辱我的家人？”还说吴瀚至今一句道歉都没有。

“我不想让事实就这么被淹没，不想做错事的人过得快乐逍遥……那种黑暗的日子我不想再经历一遍，最重要的是我也不想再有无辜和天真的女生和我一样了。”

吴秀波：大儿子非常像我

54岁的吴秀波以深情大叔形象走红，4年前因与小三陈昱霖爆出有7年婚外情，又被陈爆出身边有小四、小五，瞬间形象全毁，更被打成劣质艺人。销声匿迹多年后，因22岁长子吴瀚被前女友指控家暴，他又再被提起。他被翻出当年的受访片段，曾说：“我觉得大儿子非常像我。”网民毫不留情面地狂批：“上梁不正下梁歪，吴秀波养出这种儿子也不奇怪。”

他还没有身败名裂前，时不时受访就会谈到宝贝儿子们，还夸大儿子是学霸，并曾被拍到与前妻带着他去上跆拳道课。他曾自认太圆滑，所以聪明反被聪明误，希望儿子别像他一样，就替吴瀚取了个小名叫“憨憨”，就是希望他能纯朴一点。现在看来，吴秀波望子成憨的教育已失败。

近期发生香港名媛分尸命案，女网民纷纷发言要女孩们长眼，看清楚交往对象，发表论点：“女孩子们注意了，去男朋友家要关注一下男生爸爸是什么样子，很大概率以后你男朋友也是那样，都给我记住了！这不是个例。”不过还是有少数网民理性地不先定论：“不知道真假，姑且先看看，瓜还没熟。”

吴秀波过去接受采访时，说过长子跟他很像。（视频截图）

iris_43kg控诉全文：

大家好！很遗憾让大家通过这种方式认识我 ，今天我想给大家讲一段给我人生造成很大影响的情感经历。

2022年1月，机缘巧合认识了吴瀚，起初我并不知道他是谁，后来在一次争吵中才无意得知，他是吴秀波的长子。原本以为这是一段开心又甜蜜的恋爱，但没想到我差点被他毁了人生，有了一辈子的心理阴影。

在一起的五个月里，他频繁动手打人，言语侮辱我，诋毁我的家人。他甚至能说出 “和他在一起是一种恩赐”这种话。不过我确实很羡慕他，他拥有一个优渥条件的家庭，但却没有一个好的家风环境。

1）2022年5月20日，原本是情侣之间最快乐的日子，他第一次对我动手，那天我们争执的原因仅仅因为吃了什么外卖，他就情绪失控失去理智扇了我一巴掌。被打后我整个人懵了，甚至一时间都没意识到我的整个嘴里都是血，他看到了，他听到我求饶了但他好像很享受，他像个疯子一样冲我喊，最后我哭着求他，不停的道歉，整个人快喘不过气的时候，他不知道是出于害怕了还是心疼我终于停止了。后来我才明白，他怎么可能是心疼我呢！事后他完全没有一丝歉意，甚至告诉我“女人不听话就是要收拾”。

2）2022年6月23日，是他第二次动手，不过第二天他确实给我带了一支红霉素软膏。回到家后，对着镜子我看到脸上的伤痕、凌乱的头发、眼泪和血糊成一片的时候，我意识到 ，原来这半年我爱着的人是个魔鬼，是个有暴力倾向且不能控制自己行为的人，是一个会家暴、出轨、擅长欺骗的疯子。

发生冲突的原因是因为我无意打开他的抖音，我才知道原来那个嘴上深情专一的男孩也会私信别的女生要联系方式，也会关心其他女生有没有好好吃饭，也会陪其他女生打游戏。

爱情使我盲目，让我愚蠢的以为自己是特别的，他答应我不会再和其他人聊骚，但是他当面删除的人，后面他会继续加回来聊天。这次冲突就是因为被我再次发现，他懒得装了，惩罚都落在我一个人身上。

3）他最初并不是这样，我身体不太好他会陪我去医院，大晚上帮我热药，想吃什么凌晨3点他都会跑出去买；我搬家找房子没空去看，他会帮我联系仲介自己先去替我看，他觉得安全了再让我去；他发烧身体不舒服但怕我下班冷，还是会忍着疼来接我；每一个小的纪念日他都会陪我过；我每次下班的时候，他会问我“今天有人欺负你了吗？有的话和我说”；他知道我对北京不熟，会想尽办法带我在北京玩，会在约会之前做好所有攻略……我愚蠢的为了一些廉价的“爱”而回头，被折磨，后来我还是提出了分手，分手后他威胁我，要找人来我家。

4、目前我们已经分手了，但当时的阴影让我出现了心理问题，分手后看了两个月的心理医生。我不敢一个人待着，睡觉不敢关灯。他指着骂我“婊子”、“贱人”的画面依然会在梦里出现；他在车里殴打我的时候， 他的身体把所有的光都挡住了，他把我锁在车里，让我自己反省，我怎么求他都没用。

他带给我的伤害太大了，不管过了多久，每次重新回忆这些事还是会忍不住痛哭。我特别想问他，你为什么这么做？因为你家庭优越？你凭什么用世界上最丑恶的话语侮辱我的家人？他到现在一句道歉都没有，每次看到他在社交媒体分享自己的生活的时候，我都会害怕。我不想让事实就这么被淹没，不想做错事的人过得快乐逍遥，而无辜的人还在消解伤害。我曾经和他在一起的时候受到的伤害，那种黑暗的日子我不想再经历一遍，最重要的是我也不想再有无辜和天真的女生和我一样了。