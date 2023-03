2月27日,港星黎明的前妻乐基儿在社媒发布与儿子的亲密互动照,但文案却引起网民关注。

42岁乐基儿用英文写着:Time is precious when you co-parent,大家的关注点在于co-parent这个词,中文意思是“共同抚养”,专指离异父母的儿童抚养。一般这个英文单词都用于夫妇分居或者离婚。如果乐基儿没有婚变的话,她完全可以直接用“parenting”(抚养),而不是强调“co-parent”。乐基儿这句话的意思是:当共同抚养孩子的时候,相处时间会变得珍贵。再结合她与儿子的亲密互动,文案太像官宣离婚了。

原本网民还将信将疑,但乐基儿突然关闭留言区,这一举动太异常,因一天之前,她的社媒评论区还是打开的,发布疑似离婚文案后就关闭了,大家纷纷猜测她跟第二任丈夫Ian离婚了。