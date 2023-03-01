感谢“谢国民” 造就今日的他 李铭顺：懊恼没演得更好

感谢《和平的代价》“谢国民”一角，“阿哥”李铭顺称是演绎生涯的代表作。

访谈节目《小团剧》星期二（2月28日）收官，最后一集是《和平的代价》第二部分，演员林晓佩、李铭顺、洪慧芳、黄嫊方、陈泰鸣继续忆当年。

很多演员在回看自己初期作品时，都会认为自己演技不够好，阿哥李铭顺也是如此。回看这个热血青年，李铭顺说他非常喜欢这个角色，甚至称“谢国民”是他演绎生涯的代表作，让他在往后接到了更多好的角色，换言之，“谢国民” 造就今日的他。

不过回看20年前的作品，李铭顺却认为自己演得“不行”，懊恼自己没有表现得更好！

“但是以我当时的资历，当时看到自己这样的（演技），我已经很满意了。”李铭顺说。

当年小童星是吴刚夏蕙爱女：剧中吃番薯吃到怕

星期二的节目，制作组还邀请到当年在《和》中饰演“小花”的童星吴思佳现身，令不少人惊讶的是她竟是本地资深艺人吴刚和夏蕙的女儿。吴思佳回忆自己当年在剧组拍摄时“吃番薯吃到怕。”

吴思佳现在除了是一名音乐人，还是一名特技演员，她曾与林晓佩在《琼园咖啡香》合作演母女，但现场却没人认出她就是当年的‘小花’。李腾不可思议‘质问’林晓佩为何演别人妈妈却不记得人家？李铭顺急忙打圆场：“小朋友三个月就变了，你们在考我们什么啊！”

当年六岁的吴思佳戏中“被炸死”令人印象深刻，也让她想起一段趣事。她说，剧集播出后，同学们都以为她真的“被炸死”了，“我一到学校，他们（同学）看到我，全都哭。”

饰演她“哥哥”番薯仔的郭苏星星期二也通过拍视频亮相。

吴思佳说，自己其实和郭苏星断联了很多年，近期是因为这档节目才在网上“寻亲”，通过网友找到哥哥。吴思佳开心地说，没想到大家都还记得《和》。

淳于珊珊隔空亮相

节目组最后还与目前身在中国的淳于珊珊隔海连线。当年淳于珊珊在剧中饰演的是日军“三浦”，他在节目上感谢本地观众过了20年还记得他，甚至邀请他露脸《小团剧》，他说：“在新加坡拍戏的那段日子，是我人生当中非常非常值得留念的，而且在我人生当中，份量非常重的一段回忆。”