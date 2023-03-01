台上突被问几时退休 李佩芬拟赚足10年当包租婆

台上突被问“打算退休吗？”百变小天后李佩芬拟定10年计划，赚够钱当包租婆！

联系上李佩芬的时候，她正忙完直播，已经疲累不堪，仍抽空受访，态度很好，尽管疫情全面松绑，国人生活如常，不过，佩芬说迈入3月进入歌台淡季，“会一直静到5月！”

如此算来，前后将经历两个月淡季，对歌台艺人来说确实歹赚，佩芬向来勤奋，即使拍戏也兼顾歌台商演主持，绝不失场，好些艺人放话演艺寿命不长，欠缺安全感，演出之外常经营副业，比如做生意开店，未雨绸缪。

年轻的佩芬脑海里并未闪过转换跑道或引退念头，直到有一天在台上突如其来被问“打算什么时候退休”，她一愣，开始认真思考未来的人生。

会否下海做生意？小妮子笑说自己不是做生意的料：“我比较心软，不适合做生意，但我也很希望能给父母过更好的生活环境，希望努力赚钱，将来当一名包租婆。”

会以几年作为成为包租婆的奋斗目标？佩芬想了想说：“父母70岁了，可能多10年？”她以10年作为努力的指标，记者打趣她若交到家境富裕的男友，或许无须等10年，不过佩芬偏向靠自己：“现阶段的我还是以工作为重。”

伶牙俐齿的佩芬外形上镜，最近也参与本地方言剧《天公疼憨人》客串，这也是她首次参演方言剧。

进入兔年后，佩芬多了两个代言，其中一个代言是咖啡，4月份将拍广告，佩芬笑说也从中享受到喝咖啡的乐趣，“我鼻子敏感，喝冷饮容易流鼻涕，常年喝热饮。”

5月份她将参与“鼎艺团”合作的一场慈善音乐会，佩芬也希望在今年内办一场粉丝见面会，回馈她的粉丝。