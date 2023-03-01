决赛遭中断3次 韩综《体能之巅》冠军引争议

Netflix韩国人气综艺节目《体能之巅：百人大挑战》（ Physical:100，简称《体能之巅》）上个月21日揭晓最终冠军，由混合健身（CrossFit）选手禹秦熔（Woo Jin-yong）夺得第一名。然而，《体能之巅》开播以来话题不断，衍生出不少“案外案”，星期二（28日）更传出决赛有失公平性的争议。

决战中，禹秦熔和郑海民（Jung Hae Min）以“无限拉绳”一决胜负，最先把绳子拉完者即胜出。韩国前娱乐记者李镇浩在个人YouTube频道上爆料，冠军战拍摄时遭中断了3次，一度领先的亚军郑海民最后把冠军拱手相让。李镇浩访到亚军郑海民本人，对方无奈表示，“比赛一开始，我就以压倒性的速度拉绳维持着领先，据几位哥哥（观赛者）的说法，我们大概有3倍的差异。”比赛来到中场几乎定局时，禹秦熔却突然举起手抗议自己的轮轴有问题，禹秦熔认为自己的不好用，郑海民比较好拉，这是第一次中断，但制作单位检查过后并未发现问题。

比赛后来又再次中断，禹秦熔表示“轮轴声音过大”，于是制作单位还帮两人的轮子都上了润滑油，让绳子更方便拉。由于两人本来就有差异，喷上润滑油后，两位选手的速度都明显增快，没想到，这次换制作单位喊了第3次中断，原因是“声音没有录到”，要求两位选手暂停比赛。

郑海民当下拒绝重新比赛，但制作单位试着说服他“现在状况对你比较有利（因郑海民拉得比较多），我们会测量你拉了多少重新剪掉，然后再次竞赛。”他被迫答应重比，但实际上制作单位有没有剪掉他已经拉完的部分，他无奈地表示无从得知。郑海民受访时甚至委屈到哭出来，“我不是一定要拿第一，不是想重新比赛，我也不是为了钱。我希望不会冒犯到对手，我只是认为节目组的剪辑方式让我觉得很茫然，让身为运动员的我很难接受。”这段访问曝光后立即引起韩国网民热议。

Netflix曾对外回应，指已经和节目制作组确认没有技术问题，且表示郑海民事后没有要求重新比赛，否认剧组涉嫌以不当手段操纵冠军人选的传言。