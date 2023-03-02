《椒麻堂会》取材导演祖父经历 从川剧小丑人生描绘中国图景

得奖中国电影《椒麻堂会》将在汉地路黄金戏院放映，中国导演邱炯炯将在线上与读者交流。

《椒麻堂会》故事取材自导演的祖父的亲身经历，通过一名川剧小丑的半虚构的人生历程，描绘了20世纪30年代到80年代的中国图景，呈现出无与伦比的美学与政治勇气。影片视觉极尽精巧和宏大，独特地将小说、历史记忆与实验戏剧糅合。

《椒》是邱炯炯的剧情长片处女导作，此前已创作了六部纪录片，当中四部是纪录长片，包括《痴》与《姑奶奶》等纪录长片。生动的方言对白，极具舞台感的场景调度，漫画式的人物刻画等元素构成了邱炯炯独特的电影语法。导演早期影片多次入选中国独立影像年度展十佳影片，《痴》入围洛迦诺电影节、MoMA国际纪录片双周等国际影展。《椒麻堂会》获得洛迦诺电影节评委会大奖、香港国际电影节火鸟大奖最佳影片以及FIPRESCI国际影评人联盟奖、南特三大洲青年评审团奖等诸多奖项。

《椒》3月4日（星期六）下午1时20分至4时30分放映，之后有一小时的华语座谈，座谈嘉宾包括本地演员兼老赛桃源潮剧团领导人沈炜竣、南洋理工大学中文系助理教授丁珍珍与新加坡国立大学商学院副教授傅强，邱炯炯将透过线上参与；3月12日（星期日）下午1时至4时10分放映后，导演会在线上进行映后问答，大约30分钟。

读者可透过theprojector.sg/films-and-events/a-new-old-play查阅详情与购票。