Spotify最受欢迎华语歌手 周杰伦排名第一

周杰伦喜讯一个接一个。国际唱片业协会（IFPI）刚在2月22日公布2022年全球最畅销艺人榜，华语乐坛天王周杰伦2022年推出新专辑《最伟大的作品》，挤进排行榜第9名，除了是榜单上唯一华语歌手，也是历年来第一位打入榜的华语歌手。

Spotify最近公布2022年最多人收听的华语流行音乐歌手，周杰伦排名第一，他的歌曲的听众人数比前一年涨了超过200%。Spotify的数据也显示，华语流行音乐过去一年的听众人数增加大约20%，听众不仅是亚洲人，还有美国、澳大利亚、加拿大和英国等。

周杰伦接受Spotify的访问，谈到2022年推出的新专辑《最伟大的作品》时说：“这张专辑其实是我当下的感触，你可以把它想象成我这个时期的样貌、想法和感触。我并不是决定主题后才开始写歌，而是在不同时期记录自己。大家都知道我这几年热衷收藏艺术，所以我将歌曲融入生活，跟大家分享我这些年对艺术的想法，也许会觉得好像帮大家上了一堂课，但我只是用音乐和MV表现出来，让大家容易消化，而不是文诌诌在讲历史。”

新歌MV在世界各地取景，歌曲《红颜如霜》也邀请到美国知名舞团Jabbawockeez合作MV，周杰伦分享说：“在西方的世界里，中文是不通的，但是音乐和舞蹈是共通语言，所以我希望在《红颜如霜》这样中国风的歌曲里，与西方舞团合作，中西结合。我也期待未来与更多世界各地的音乐人合作激发火花。而新歌MV在世界各地取景，我希望借由自己的创作带歌迷看世界。”

身为华语流行音乐天王，周杰伦坦言自己在音乐上一直都很有野心。“我觉得自己的歌如果只有在亚洲被听到其实很可惜，会希望华语歌曲可以被全世界更多人喜欢。我会去看分析我音乐的YouTuber、各式讨论文章，还有老外听到我歌曲的反应。这么多年了，我还是像个学生一样一直在吸收学习。”