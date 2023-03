剧照由片商提供

金牌拳手3 Creed III(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:奎迪(Michael B. Jordan,麦克乔丹饰)在拳击界大获成功,事业和家庭生活一帆风顺,儿时朋友达米安(Jonathan Majors,乔纳森梅杰斯饰饰)突然出现,他曾是拳击天才,出狱后一心想重回拳击擂台。昔日好友的对决不单是一场比赛,还要算旧账。

短评:《金3》故事开场顺利铺陈奎迪成为人夫、人父后的顺遂人生,但风平浪静的日子很快被打破,儿时好友带着复杂的情绪找上门,影片渐渐揭开奎迪的黑暗过去,呈现出一个关于责任、罪恶和倖存者内疚的故事。

《金牌拳手》首集在2015年推出,Sylvester Stallone(史泰龙)饰演的拳击教练还入围奥斯卡最佳男配角奖。2018年推出第二集,奎迪这个角色跟随麦克乔丹八年,演出得心应手,不过他首次执导这个系列,表现中规中矩,片子缺乏高潮迭起,片尾对达米安的处理,似乎对人性太乐观。《金3》作为首部IMAX拍摄的运动题材电影,观众能感受到擂台上的张力,以及选手挥洒出的每一粒汗珠。

(英语对白,附中文字幕)

残影空间 Shadows(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★★

故事:香港发生骇人听闻的血案,社工虐杀家人后被捕。法医兼精神科医生徐晓静(邓丽欣饰)透过杀人犯的潜意识发现案中有案,怀疑另一精神科医生仁重光(谢君豪饰)教唆病人谋杀,并携手警察阿发(姜皓文饰)展开调查。

短评:暗黑系心理惊悚片,演员包括邓丽欣、姜皓文、谢君豪、袁富华、余香凝、蔡瀚亿等。《残》是本地导演陈志文的首部长片,故事原创者兼编剧也是新加坡人张凯翔。

神秘、阴森和充满压迫感的氛围营造得不错。故事主轴不在谋杀过程,而在疗养院员工、义工等犯案者精神崩塌,铸成大错,从中探讨人性善恶,是真好人,还是扮好人?开放式结尾留遐想。谢君豪将深不可测的精神科医生一角演绎得有韵味,虽不是主角,但很吸睛。

寂静之声 Sound Of Silence(NC16)

娱乐性★★☆/艺术性★

故事:艾玛(Penelope Sangiorgi,佩内洛普桑乔治饰)在父亲受伤进医院后,她与男友从纽约飞回意大利家乡,并住进父母的家。艾玛在屋里时,老旧收音机发出诡异声,她揭开其中的黑暗秘密,保护所爱之人。

短评:这部意大利片让人联想到好莱坞惊悚片《噤界》(A Quiet Place),只不过《噤界》的人物只要发出一丝声音,就会被怪兽追杀,《寂静之声》则是引来幽灵,因此艾玛意识到沉默是唯一的救赎。影片牵扯到战争的创伤后遗症,惊悚氛围处理得还可以,剧情略嫌薄弱。

(英意语对白,不附中文字幕)

束缚 Corsage(M18)

期待指数★★★

故事:1877年圣诞节,万人敬仰的伊丽莎白皇后迎来40岁生日,虽然贵为奥地利皇帝兼匈牙利国王弗朗茨约瑟夫一世的妻子,她却没有表达自我的权利,只需保持年轻美丽的仪态。为了满足期待,伊丽莎白皇后严格地节食、健身、美发,每日测量腰围,这些规则令她感到窒息,她渴望求知的丰富生活,想打破花瓶的形象。

历史传记片,曾演出悬疑惊悚片《诡老》(Old)的Vicky Krieps(薇姬克里普斯)演出伊丽莎白皇后。她出生于巴伐利亚王国的一个贵族家庭,被亲友昵称为“茜茜”,嫁给弗朗茨约瑟夫一世之前,享受着自然的教育生活模式。婚姻将她推入严肃的王朝宫廷生活,成为在自由精神和宫廷规矩徘徊的悲剧人物。

(德法语对白,不附中文字幕)

网络谜踪2 Missing(PG13)

期待指数★★★

故事:少女朱恩(Storm Reid,斯托姆里德饰)为寻找离奇失踪的母亲(Nia Long,尼尔朗饰),展开抽丝剥茧般的互联网跨国追踪。巨大的信息量浩如烟海,未知的危险在暗中潜伏,朱恩得一一克服,希望查到真相,并找到妈妈。

短评:2018年的首集《网络谜踪》(Searching)用13天就拍完,却因为庞大的后期制作历时两年才完成。影片制作费只有88万美元(119万新元),最终拿下7500万美元(1亿新元)全球票房,成为年度黑马。影片新颖的表现形式,极具代入感的调查过程,以及出乎意料的推理反转,获得好评,烂番茄新鲜度92%,并被誉为“一部教科书式的悬疑片”。第二集换了演员,也改由Will Merrick(威尔·梅瑞克)与Nicholas D. Johnson(尼古拉斯D约翰逊)联导。

(英语对白附中文字幕)

上周票房

2月23日至26日票房排名

①蚁人与黄蜂女:量子狂潮(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)

②风再起时(Where The Wind Blows)

③熊盖毒(Cocaine Bear)

④阿凡达:水之道(Avatar: The Way Of Water)

⑤猫山王中王(The King of Musang King)

⑥想见你(Someday Or One Day)

⑦鞋猫剑客2(Puss In Boots: The Last Wish)

⑧流浪地球2(The Wandering Earth II)

⑨天马行空(Everything Everywhere All At Once)

⑩敲敲门(Knock At The Cabin)