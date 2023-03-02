隔三年再演《剃头刀》 高艺用半天找回“阿签”

英语电视剧《剃头刀》2020年初在5频道首播，之后配上华语对白在8频道播出，观众反应不俗。相隔三年，《剃头刀2》（TiTouDao: Dawn of a New Stage）已定在3月14日首播。导演陈志文星期三（3月1日）晚上率领原班人马“阿签”高艺和“阿福”朱哲伟，以及新加入的陈莉萍、郑斌辉、叶荣耀等出席在国泰大厦黄金戏院举行的宣传活动。活动上播映《剃头刀2》第一集，新剧故事聚焦在阿签离开新赛凤后和步入婚姻前的时间段。

马来西亚演员高艺的上一部新加坡作品是《剃1》，疫情缓解后回到本地观众眼帘的作品是《剃2》，所演的阿签依旧苦命，结婚日当天发生白事，婚结不成，经济拮据，居无定所。高艺受访时说：“一看到剧本就问导演‘阿签怎么还是那么苦命’！”

隔了三年再演阿签，高艺一度“找不回”角色的感觉。她说：“第一部的阿签16岁，第二部21岁，试演的时候，导演说我找不到阿签，不能演得太可爱，不该有扁嘴的表情，之后再用两周琢磨剧本，正式开拍后，第一场戏从早上开始拍，拍到中午时，导演终于说‘阿签回来了’！”

谈到最难忘的一场戏，高艺说，是跟阿福提分手的戏。这场戏出现在第一集，但在杀青前两天拍摄，戏里戏外酝酿着临别依依的心情，“我必须揣摩口头上说不爱，眼睛却有满满的爱，心中又觉得不该爱他的感觉。顺利完成演出时，我还看到导演哭了，他边流泪边搞笑地甩椅子，口中说：‘我以后不要再拍哭戏了，好难过。’”

儿时看《早安老师》长大跟“哎哟哟老师”合作

高艺和陈莉萍有很多对手戏。她告诉记者，母亲是陈莉萍的粉丝，母亲在她小的时候让她看了陈莉萍的经典之作《早安老师》。说到此，高艺唱起“太阳公公起床了”，《早》的主题曲。高艺说，前辈陈莉萍和郑斌辉给予她不少演技贴士，如果这次演得更好，是两位前辈提点。

《剃1》取得好口碑后，剧组因疫情无法聚在一起庆功，也没能面对面跟观众道谢。《剃2》促成台前幕后相聚，亦有机会跟观众见面。高艺说：“刚才在首映会上，我问观众有没有看《剃1》，他们一说有，我觉得很感动，觉得真的有人在看，有人喜欢我们的作品，这让演员觉得很满足。”

《剃头刀2》3月14日起，每逢星期二晚上9时30分在5频道播出。