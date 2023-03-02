刘亚仁再爆染上4种毒 体毛验出古柯硷和K他命

（首尔讯）36岁韩国“青龙影帝”刘亚仁（Yoo Ah-in）涉嫌长期注射俗称“牛奶针”的异丙酚（Propofol），2月初从美国返回韩国，在机场被拔了160根体毛化验，检出异丙酚、大麻及第3种毒品成分阳性反应。

《朝鲜TV晚间新闻》星期三（1日）报道，刘亚仁的体毛其实验出四种毒品，除了异丙酚、大麻，还有古柯硷和K他命，显然已经是毒品成瘾。

古柯硷因容易成瘾，产生强烈幻觉，与冰毒、海洛英并列为三大毒品，原本为神经麻醉药的K他命，韩国也担心被滥用，在2006年列入毒品类。

警方目前已掌握开出K他命处方笺的医院纪录，正在调查刘亚仁是否频繁服用，最快下周就会以嫌疑人身分，传唤刘亚仁到案接受侦讯。

刘亚仁因频繁施打异丙酚，本名严弘植的用药处方笺留下纪录，被韩国“食品药品安全处”（食药处）盯上。首尔警局毒品犯罪调查小组透露，刘亚仁2021年1月4日到12月23日，一年来注射高达73次牛奶针，累计逾4400毫升（4.4公升）的施打量，去年也留下约30次的纪录，两年来注射超过100次，用量非常可观，远超过食药处规定每月一次的标准，超标高达四倍。

涉嫌呼麻滥药的刘亚仁持续保持沉默，并未开口对外说明。他与李炳宪（Lee Byung-hun）主演的Netflix电影《终极对弈》及Netflix原创剧《末日愚者》都已拍好，Netflix夯剧《地狱公使2》原定6月开拍，Netfllix表示，“关于目前的状况，正与作品的相关人士商讨。”电影《HI.FIVE》也已杀青，发行公司“NEW”表示，“目前上映日还没确定，持续关注状况中。”