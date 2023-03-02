孕妻长肿瘤好友猝逝 Ed Sheeran陷入抑郁

（综合讯）英国歌手Ed Sheeran在2019年与青梅竹马Cherry Seaborn结婚，隔年喜迎大女儿出生。去年老婆又怀上女宝宝，当时他开心表示：“很开心成为一家四口。”然而，孕妻近期却罹患肿瘤，必须等到孩子出生才能进行治疗，期间他又面临好友离世，双重打击之下让他一度陷入抑郁。

Ed Sheeran星期三（1日）透过IG发文，描述创作新专辑《-》（subtract，减法）的心路历程。他透露花10年写了上百首歌曲，试图创作一张完美的专辑，“然而，在2022年初，一系列事件改变了我的生活，我的心理健康和我对音乐和艺术的看法。”他写道：“短短一周的时间里，我用最深沉、最黑暗的想法取代了10年以来的创作成果。”

原来，他在一个月之内，面临孕妻罹患肿瘤，必须等到产后才能治疗，以及最好的朋友离世的双重打击。他形容该名好友是亲兄弟一般的存在，突如其来的噩耗让他陷入恐惧、抑郁和焦虑之中，宛如溺水一般的感受不断袭来：“感觉自己在深渊中坠落，头顶下沉，看着上方，但却无法呼吸。”

作为一名创作者，Ed Sheeran决定将情绪真实反映在新专辑里，“这是我第一次不去制作一张讨好人的专辑，仅是写出一些对我成年生活真实而诚实的现况。这是去年2月的日记，也是我理解一切的方式。这就是《-》。”该张专辑预计将于2023年5月推出。