BTS队长RM个资外流 高铁员工3年偷查18次

（首尔讯）韩国天团“防弹少年团”（BTS）红遍全球，到哪都被粉丝追着跑，还有国营高铁员工监守自盗，偷查28岁队长RM（金南俊）的手机等个人资料。

《SBS晚间新闻》星期三（1日）报道，任职于韩国铁道公社“KORAIL”IT部门的员工A，透过内部网页，偷偷查询RM的购票资讯和个资，三年来总共偷查了18次，后来被检举抓包，遭到停职处分。

RM私下常搭韩国高铁KTX，过去也曾在BTS推特分享搭车旅游照。报道指出，KORAIL员工A 从2019年开始利用职务之便，偷偷查询RM的订票资讯，像是RM在2021年1月订了首尔往东大邱的KTX车票，A就曾透过内部网页浏览，甚至是RM加入KORAIL会员填写的手机和住址等个资也不放过。

A偷看客户个资后还向周边的人炫耀：“确认RM的订票内容去看了本人”、“我告诉朋友，好让他可以订到附近的座位”。KORAIL后来接到检举介入调查，掌握到A查询RM订票资讯的纪录，但声称“没有发现外流的迹象”。A说自己是RM的粉丝，出自好奇心才去查询，并表示会反省自己的错误，KORAIL最后对A做出停职处分。

新闻曝光后，RM在IG限动贴出报道截图，没有写上任何字句，仅以尴尬的表情符号“^^;;”，透露心中的无奈。网民看到KORAIL对员工A的处分，纷纷愤怒留言“外流个资是多么严重的事，竟然只是停职”、“怎么可以确定RM的个资没外流出去”、“应该要解雇吧”等。