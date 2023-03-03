好姐妹相见欢 陈洁仪邓萃雯共度情人节

香港女星邓萃雯3月2日庆祝57岁生日，她在IG分享好友陈洁仪为她提早庆生的照片，也在IG限时动态透露对好友的依依不舍。

邓萃雯在IG限时动态写道：“陈小姐，这三年没见，这次算玩到筋疲力尽补回来了。虽然最后一晚和你看《爱我别走》，但你还是走了。”并附上一个“哭哭”的表情符号。

这对好姐妹因为冠病疫情三年没见。陈洁仪最近飞到香港与好友相聚，除了一起去看黄子华和林海峰主演的舞台剧《爱我别走》，早前也一起庆祝情人节。陈洁仪2月14日情人节当天在IG分享两人的合照，写下：“从来不是一个喜欢庆祝情人节的人（不表示我不浪漫哦），至少不会特别认真地去看待这个节日。Unless（除非），我有充分的理由去庆祝，比如和分离了三年的好姐妹终于重逢！ OMG！怎能不开心呢？怎能不庆祝呢？”

邓萃雯：想做更好的自己与更美好的事

在邓萃雯分享的照片中，57岁的她和50岁的陈洁仪都保养得非常好，气色也佳，完全看不出年纪。

邓萃雯写下生日感言：“最希望未来的人生过得更有意义。从‘自我’学习少些我我我，尽力减少欲望，减少浪费地球资源，做多些对人有益的事。”

她也知道粉丝一直期待她再拍戏，对此写道：“人生阶段不同，对工作的看法和要求自然不一样，懂得爱是什么，懂得爱惜自己，择偶才会宁缺毋滥，拍戏同样。非常感动很多粉丝都祝福我继续过自己喜欢的生活；你们会做更好的自己，我也一样。相信只要我继续当演员，一定再有天作之合的，演戏才能是上天赐予，祂也会为我安排怎样用最好。如今的人生阶段不想只为赚钱或自我成就，更想做出多些美好的事与大家共享。我要开始去忙了，你们继续happy！”