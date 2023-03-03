《瑞镇家》墨西哥开餐厅 朴叙俊忧门可罗雀

由王牌制作人罗䁐锡打造的tvN实境节目《尹食堂》开分店《瑞镇家》，由原班人马再度上阵，原是“理事”的李瑞镇变成老板，并携带升任部长的朴叙俊、郑有美、崔宇植和新加入的BTS成员金泰亨（V）前往墨西哥开设《瑞镇家》，同时推广韩式小吃。

“欧巴”朴叙俊在接受媒体访问时表示，最担忧的是餐厅门可罗雀，没顾客上门光顾。“我会感到很沮丧，因为我非常努力地为餐厅里里外外打点好一切，凡事都准备就绪，就等待顾客的光临，所以当没人前来时，心情就会低落。”

相反地，餐厅若门庭若市，天天高朋满座，虽然十分忙碌，但他会忙得很开心。

连续参与了《尹食堂》和《瑞镇家》实境节目，朴叙俊认为两者的相异之处是，《瑞》比想像中更忙碌，“我是第一次从头到尾都待在厨房，让我对于从事餐饮的业者感到十分尊敬。”

问朴叙俊这次拍摄《瑞镇家》最大的挑战和最难忘的是什么？

他答道：“很难选择。不过，老实说，这次是推广韩式小吃，对我来说，它也是韩国传统的食品之一，要将它推广出去，确实有点挑战性，很可惜节目中，我一直都待在厨房，无法看到食客们是否喜欢这类型的食物。”

BTS金泰亨首下厨 “老板”李瑞镇大赞

防弹少年团（BTS）成员金泰亨（V）首次加入，“老板”李瑞镇大赞表现佳。

V以实习生身份加入，他在受访时表示自己原本是当接待员，岂料被派去厨房做料理，让他感到惊讶！

他说在BTS成员中自己是最不会做菜的，“果然感受不到‘做菜很有趣’，很辛苦，也领悟到做菜不是件容易的事。”

李瑞镇当上老板，被问及新加入的员工V的表现，他开玩笑说：“V一直要求放假，让我左右为难……”接着他补充称赞道：“虽然不会带头做事，但优点是被要求做的事，都会很认真默默地做好。我觉得与其非得要带头做事而搞砸，不如做好被要求的事，这才是优秀的实习生。”

《瑞镇家》（Jinny's Kitchen）可于Prime Video观看，每逢星期五晚上9时50分更新集数。