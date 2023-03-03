罹菌血症险送加护病房 陈文茜哀求老天“让我活5年”　

（台北讯）64岁的陈文茜自从2019年罹患肺腺癌后，饱受病痛折磨，最近因脑干下视丘遭免疫攻击损伤，每天忽冷忽热，殊不知得了菌血症，离败血症仅一步之遥，差点要送加护病房治疗，她不禁向老天祈求：“让我至少活5年吧！”

陈文茜最近隔没几天就发烧，终于在烧到40.3度时就医，主治医师帮她验血检查，隔天宣布她得了菌血症，“那一刻起我的免疫系统和细菌的武侠游戏，变成了恐怖战争片”。从人工血管打了感染科建议用药剂量的两倍共1000mg，2月27日清晨她从疼痛中醒来，发现人工血管周边组织出现类似蜂窝组织炎的症状，于是拆下装了3个月的人工血管，“因为没有血管可以打针，改为口服，也自那一天起，我的病，一天加一个⋯⋯”

她形容自己浮肿如大象，腹部像怀孕三个月，以往的症状都回来了，包括血尿、排尿不顺、血流变慢等，而且一会儿发抖一会儿流汗，一个晚上换四件睡衣，即使已服用安眠药物，仍因疼痛一夜无眠。

此时她想起自己一个月前曾向老天祈求让她再活5年，因为她还有梦想；写作计画未完成，也舍不得毛孩子们。她在病痛中尽力苦撑，包括主持节目、修改即将出版的书籍和写专栏等，“其实各种疾病的末期病人，痛苦都高过于快乐。熬着，往往为了所爱的人或事。某个不眠夜，当各方疾病汇集，我决定好好看《纽约时报》及《华盛顿邮报》对于美国《晶片及科学》法案，政府过度介入，也过度限制的批评。那一刻，我突然心静下来。把各种不同的身体之痛，留在它的位置，不入我心。至少我可以和自己的身体直觉保持距离”，她不再懊恼身体的点点滴滴，因知道自己仍有使命，但是不觉得自己有什么了不起。

她透露主治医师王署君过去几天都没有好好睡觉，每天盯着她的体温，晚上12点报数字他才能就寝，而且随时备战，准备接到电话就安排她送急诊室，接着立即送加护病房。所幸2日王医师告知她已经脱离险境，接下来要一步步面对不会有即刻生命危险的其他病症，并需要新的药，因为又培养出新的阴性细菌。她感激医护团队待病人如家人，“我们这些被救活的人，可以还报他们什么？坚守岗位。我的心流着感恩的泪。”