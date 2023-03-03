遭郑仲茵控诉怀孕遭家暴 陈冠霖公开证据：颠倒黑白20年

（台北讯）知名台湾本土剧女星郑仲茵，曾和男星陈冠霖有过一段婚姻，育有一女。过去受访时，她时常泪诉遭到男方家暴，连怀孕时都被殴打。她近来更透露，女儿20岁了却没看过爸爸，结果惹毛陈冠霖，他在星期五（3日）发长文怒轰郑仲茵恶人先告状，而自己被消费了20年。

陈冠霖秀出2003年判决书，证明当年是郑仲茵出手打他，陈冠霖指郑仲茵丑化他的形象来塑造伟大慈母的光环，狠批：“如果再任由你继续搬弄是非、颠倒黑白，我就是在姑息养奸⋯⋯因此，今天我要将当年的事实公诸于世，除了还我自身清白，声张正义；我更相信这才是对已经长大成人，能有是非对错判断能力的女儿最健康、最正确的教育。”

陈冠霖强调开庭时“证人都说是你打人，为何变成陈先生是施暴者？”他说，后来郑仲茵被起诉，他办理离婚手续撤销告诉，依约支付了75万台币（约3万3000新元）的金额，以及每个月两万（约880新元）的教育生活费，直到孩子年满20岁，强调所有单据与证明都存留着，银行也可调阅。

他说，上次见到孩子是女儿满月的时候，当时他通知郑仲茵会到台南家中看孩子，开门后竟有几家媒体在等候。离婚协议中每月一日至五日期间，通知女方，任选当月任一周末行使探视权，但两人为约在台北或台南争孰不休。

陈冠霖痛批郑仲茵在节目上抹黑他，在媒体前毁谤他，让他活在这阴霾20年。这次他决定不再闷不吭声，“公道自在人心，天理昭昭，善恶有报。劝你日后谨言慎行，好自为之，别再误导大众扭曲事实。台湾虽有言论自由，但台湾的司法决不容讹言毁谤，别再利用媒体及舆论做出伤人利己的事情。”