访问不谈蔡天凤事件 郭富城首映礼首开腔：震惊和悲痛

香港名媛蔡天凤遭前夫一家碎尸的相关话题“太敏感”，本地媒体虽有机会访问推出新电影《断网》的郭富城，但没机会问他蔡天凤的相关话题，包括太太方媛目前心情是否稍微有平复？他如何安慰太太？

方媛与蔡天凤是闺蜜，她在蔡天凤的噩耗后沉默两天，2月26日晚上在微博发文写道：“心情极度悲痛，此刻仍无法接受这是事实！内心难过得无法言喻，只有一千个为什么？痛心的情绪至今仍然未能平伏！祈求安息。”郭富城26日在香港出席活动被问及蔡天凤的相关问题时不发一语，当晚则在微博转发老婆的发文，写下“祈求安息”四字哀悼死者。

郭富城星期四（3月2日）下午与《断网》的演员林家栋等人接受本地媒体包括《联合早报》的视讯访问，访问开始前，媒体多次被本地发行公司提醒别问蔡天凤相关的话题。本地发行公司向来不干涉媒体的发问，这次如此慎重地多次提醒，看来是受到香港电影公司的“叮咛”。

不过郭富城当晚在香港首映礼上首谈事件，坦言感到“很震惊和悲痛”，但不想讲太多，并透露一有时间就陪在太太身边，“我太太的心情……是人之常情。所以今天我有带她出来支持我这部电影。”

郭富城：曾是电脑白痴

《断网》以网络金融犯罪为题材，郭富城饰演电脑天才，但他说私下的他曾是电脑白痴，以前没有云端时，得靠电脑处理手机上的资料，他不会处理，只好找电脑很厉害的朋友帮忙，“现在有云端，手机上有很多App，很方便，我懂得怎么做了！”提到当年让朋友碰触自己的电脑，难道不担心秘密资料外泄？他则笑说自己当时电脑技能不好，不会有什么秘密资料。

影片有许多危险的打斗戏，郭富城坦承：“打斗戏拍得很辛苦，因为导演要我们真的给力而不是借位打假。”他说打斗多，拍摄此戏时筋骨发炎，“必须多休息才会复原。”

林家栋演出郭富城的邪恶上司，他受访时说：“最辛苦是与郭富城在床底下打斗的戏，因为之前我已受伤，床底下的空间太小，加上夏天得穿冬天的衣服拍摄，所以很辛苦。”

有断网经历 林家栋备有电话硬拷贝

林家栋笑说自己也不精通电脑，至今一些资料例如朋友的电话，都备有一份硬拷贝，“我都记不了朋友的电话。”可曾遇过手机断网？林家栋说：“有。当时不记得别人的电话，吓死我了！”这个经历也让他觉得硬拷贝很重要。郭富城则透露以前手机曾断网一次，但笑言：“后来发现是没有缴电话费。”

黄庆勋曾执导郭富城演出的电影《麦路人》，他透露在疫情时开拍《断网》是很大胆的事，“当时好像只有我们这部电影在拍摄。”他说大家尽量把各自的工作做好，让电影顺利完成。

郑保瑞曾执导吴京等人演出的电影《杀破狼2》，他这回在《断网》担任制作人。由于《断网》提到诈骗，媒体问他是否接过诈骗集团的电话？他说有，不过一开始没有怀疑对方，对方还问他身边有没有人，然后要他独自到另一个房间讲电话，后来工作人员觉得他不对劲，马上提醒他，“我立刻关手机。”