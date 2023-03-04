郑仲茵深夜反击“怀孕被暴力求欢” 晒陈冠霖亲笔悔过书

台剧知名演员陈冠霖和郑仲茵过去是夫妻，但多年前离婚时撕破脸，最近女方受访时提到女儿满20岁，没和父亲见过面，而她未换手机，对方也没主动联系。言论引发陈冠霖不满，反控郑仲茵搬弄是非，长年消费他，还说出离婚原因。郑仲茵3日深夜也发千字文反击。

郑仲茵称，她婚后长期遭到惯性的言语、肢体、性等各种暴力，包括在泰国度蜜月时，已怀孕5个月的她身体不适，但陈冠霖却和旅行团团友喝到烂醉，回到房间向她求欢。她之后更被陈冠霖用电话筒敲、酒瓶捅，枕头闷脸，甚至不顾全身赤裸，拼命逃出房间，却被拽着头发从客房走道拖回房间。她当下无力地觉得活不了了，直到要打开20几楼窗户时，对方“终于哭着抱着我跟我道歉，拿笔戳自己大腿，写下这封悔过书，保证绝不再犯。”

郑仲茵说，陈冠霖过后仍故态复萌，持续饮酒作乐，继续言语和肢体暴力，对外也说她戳他大腿，才有之后的KTV事件。那时她怀孕8个多月，某日人不舒服要他回家帮忙，但他不接电话 ，她到KTV捉人，看到女星林立青靠在他肩上，两人起争执 ，她差点因他推开滑倒，最后被推到包厢门口撞到门，痛到站不直，被紧急送医。她报警验伤，马上申请了紧急保护令，却成为他口中无情、恐怖、歇斯底里的疯婆子。

双方后来闹上法庭，她说最后是陈冠霖方长辈向她道歉，她才答应和解，“哪来的我被判刑了才急着和解？根本是连法官都没见到！”

她又说，20年来被陈冠霖在圈内抹黑，“是谁告诉电视台制作单位绝不跟我同档的？ 是谁在职场上不断抹黑人设、攻击、霸凌我的？”让她决定豁出去说出真相。