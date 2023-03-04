宇宙最强 甄子丹当年曾遭嫌弃

（综合讯）《第95届奥斯卡金像奖》将于本月13日早上在美国洛杉矶举行，而大会前日公布首轮颁奖嘉宾，“宇宙最强”甄子丹是其中一名受邀嘉宾。日前甄子丹接受外国媒体访问，大谈拍摄好莱坞电影《捍卫任务4》（John Wick: Chapter 4）的点滴，更爆初接该片时，曾对角色名字及造型不满。

据报道，甄子丹透露角色本来名为“尚”（Shang）或“张”（Chang），不禁令他质疑：“为什么不能有个正常一点的名字？而且衣服总是千篇一律？”他之后向导演查德斯塔赫尔斯基（Chad Stahelski）提议更改角色名字及打扮，并加入对偶像李小龙致敬的元素。他指这次拍摄获得很大的尊重，很享受整个过程。

不过，回忆过去到好莱坞发展之路，甄子丹2002年接拍《刀锋战士2》（Blade II）是职业生涯最黑暗时期，他在该片担任动作指导以及演其中一个小角色，忆述在片场不太受到尊重：“制片人从我旁边走过，不会和我说话。我为众主演设计了一些复杂的武术动作，结果却说用不到，指设计打半日或者半个小时的动作就可以。”

也因此，他说今后到好莱坞，选戏时会考虑几项因素，包括角色会否太普通、片方有否尊重中国文化，更重要是否可以让他发挥创意。