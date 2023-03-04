星星陨落2023：《刘三姐》本地曾连映7个月 黄婉秋因山歌文化火遍东南亚

“嘿…什么水面打跟斗嘿了了啰 / 什么水面起高楼嘿了了啰 / 什么水面撑阳伞欸什么水面共白头诶……”

看过电影《刘三姐》的观众，应该都还记得这段经典对歌，也不会忘记饰演“刘三姐”的黄婉秋在片中的灵动演出。

动听的山歌，加上趣味的谜面文字，在本地和东南亚都曾掀起一股旋风。据说，影片上映后，有些观众也学片中主角，在家里用唱山歌的方式跟家人对话。顺便解说一下，上述歌词的四个谜面，谜底分别是打鸭子、大船、荷叶和鸳鸯。

4日凌晨3时，中国著名表演艺术家黄婉秋因病逝世，享年80岁。她的离去，勾起了大家对她在电影中深入人心角色的怀念。

《刘三姐》海报（左上图）、桂林刘三姐大观园景区影院（右上图）和景区内景（左下图）。游客在刘三姐雕像前留影。（中新网）

首度粉墨登场就一夜成名

祖籍广东梅县的她，1943年生于广西桂林市，13岁考入桂林市桂剧团，从此踏上艺术演艺生涯。刘三姐被誉为壮族民间传说中的歌仙，聪慧机敏，歌如泉涌。1961年，由长春电影制片厂摄制的《刘三姐》把她立体化，让广西的自然风光、山歌文化传播开去。电影不仅在国内风靡一时，还漂洋过海，火遍东南亚。才17岁的黄婉秋首度粉墨登场就一夜成名。

据了解，《刘三姐》不仅成为当年拷贝发行量最大的中国电影，还走出国门，在欧美、东南亚等50多个国家和地区上映。在那个年代，中国片因为带有共产主义色彩，很难打入非共市场，《刘》可说是一个奇迹。有报道指它当年在本地放映长达7个月，约968场，观众达50万人次，创下中西影片首轮放映纪录。当时还是英国殖民地的香港，号称“东方好莱坞”的邵氏电影公司更跟风拍摄港版《刘三姐》——《野姑娘》，由李菁主演。

但其实，她并非影片的第一人选，是原定的傅锦华脸型稍长，不太符合人们想象中刘三姐甜美圆润的形象，才被换角顶上。傅锦华转为黄婉秋配唱，两人合作无间。

黄婉秋的代表作还有电影《春兰秋菊》《长城大决战》、电视剧《爸爸妈妈和孩子》、黄梅戏《黄山情》等，并曾获第二届电影“百花奖”最佳女演员奖。

央视播出当年《刘三姐》在新加坡好莱坞戏院放映的盛况。（好莱坞）

将女儿与外孙女带上舞台

文革期间，《刘三姐》受到批评，黄婉秋遭到迫害。直到1980年初，她才逐步恢复工作，但已经步入中年错过了演员的最佳时期。她遂将工作重心转向幕后，先后出任广西壮族自治区歌舞团副团长、桂林市文化局副局长。过去数十年，黄婉秋曾多次远赴新加坡和东南亚各地进行文化交流演出，受到热捧。

为了传承刘三姐文化，她曾创办刘三姐艺术团，参与投资建设刘三姐景观园，重新编排打造大型民族歌舞剧《歌仙刘三姐》，创新打造“全息魔幻音乐剧”《遇见刘三姐》，并竭力培养“刘三姐”接班人，将女儿、外孙女带上舞台。三人曾经同台演唱。

国家一级编剧、报告文学《刘三姐与黄婉秋》作者何培嵩受访时，用“善良纯朴”形容黄婉秋。“当年我采访她的时候是在病房，她全天候在陪护病重的父亲。”他看到黄婉秋帮父亲擦身、洗脸、刷牙，无微不至，深受感动。

一甲子过去，影片中的山歌依然在传唱。随着黄婉秋的离世，电影《刘三姐》经典片段再次刷爆网络，把几代人的集体回忆传承下去。