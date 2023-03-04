陈冠霖18年前曾还原“打妻”内情 妻心疼力挺：不见女儿有原因

（台北讯）郑仲茵4日凌晨晒前夫陈冠霖过去写的悔过书，痛诉早年赴泰国度蜜月时，前夫不顾她怀孕5个月身体不适，硬要求欢，被拒后对她施暴。陈冠霖目前尚未回应，不过他的妻子谢欣谊在社媒发文，坚决挺夫。台媒也翻出陈冠霖早年曾在节目澄清过此事，强调度蜜月的照片有给现在转当艺人的记者吕文婉看，前妻的脸上没有被打的伤痕。

陈冠霖2003年离婚，2年后上吴宗宪的综艺节目《爱上九点半》，谈及家暴事件，说蜜月照中的郑仲茵素顏且没有任何外伤，还笑得很开心，质疑如果被家暴，怎可能每天笑得开心。

郑仲茵“KTV骂贱人” 陈冠霖“法庭遇贵人”

他也在节目中还原“KTV风波”过程，说当天下午出门前和郑仲茵看电视剧，剧情演出老公临时接到电话要出差，老婆只回应“好”，他说如果是郑仲茵一定会不停猜忌，结果惹得对方不开心。

陈冠霖当天预约好下午3点要带郑仲茵去做脸，但因为对方生气将自己关在房内也不回应，他多等至少一小时后仍然无果，决定自己出门，到剧组人员聚会去唱KTV。他打电话跟郑仲茵报备，对方只回“没关系，反正我已经找周刊去拍你们了。”他听得一头雾水，刚巧当天女演员丁荷祺和林立青也都出席。

当他坐在点歌机器前查歌时，郑仲茵突然冲进来拿水狂泼现场所有人，并赏了他一巴掌。郑仲茵在陈冠霖阻止后又赏了第二次巴掌，且对在场所有女性大骂“贱人”“贱货”，然后拿起桌上的酒瓶作势要砸人。陈冠霖气得赏她一巴掌，她怒回：“你连孕妇都敢打！”陈冠霖要求她冷静一点不要闹事，郑仲茵回呛“好啊，我一定弄死你”后就离开了。陈冠霖解释，当时的确有一个女生坐在他旁边，但她是在跟旁边的林立青聊天，他则是在用点歌机器查歌。

后来陈冠霖被郑仲茵提告伤害，他认为检察官和书记官是自己当时的贵人，因为检察官听到郑仲茵否认有打人后反问：“现场所有人看到都是你先动手，甚至你拿酒瓶要砸人，为什么说你没有打人？”接着要双方四天内庭外和解，否则就会起诉郑仲茵，陈冠霖才收到郑仲茵律师的联系说要庭外和解。

陈冠霖被贴标签事业毁 陈妻心疼夫被消费

陈冠霖在3日贴文中提到：“当年法庭上，谁是被起诉的罪者？你我心知肚明，这都是能够调阅出来佐证的事实。”他说当时的检察官和书记官都是女性，以为女人会站在女人那边，然而司法是公平的。

事件发生后，他被贴上“虐妻”“人格有问题”的标签，不仅演艺工作全毁，圈内朋友也一夕消失。但他坚持让时间证明一切，不愿意多说，还在短短一周暴瘦十几公斤，后来看医生，才知道已罹患恐慌抑郁症。

谢欣谊在社媒发文力挺丈夫，受访时指郑仲茵“20年前她就讲过这一套，一直以来都是这样说”，心疼陈冠霖20年来长期被人消费。

她当年和陈冠霖先交往后分手，男方过后和郑仲茵结婚、离婚，她才又和陈冠霖复合。2008年结婚以来，两人认识超过20年，她力挺陈冠霖的人品：“没有一个人能在身边装模作样这么久，我看到的冠霖哥就是这样，清官难断家务事，支持眼见为凭的事情，世界最不缺口水。”

郑仲茵“独自养女儿” 陈冠霖“每个月给2万”

她说：“一个铜板敲不响，他们的事情我不会说谁是谁非，不过女生呈现出来我先生多么坏，我只能说，先生在我身边是天使，不懂为何在她是恶魔。我只知道身边这个男人，我的老公、孩子的爸，在我婚姻里面展现出来良善和睦，没有发生暴力这件事。”又说陈冠霖：“没有拿这赚钱上通告，人要提升自己能力，真的不要消费过去。”

陈冠霖和郑仲茵所生女儿满月后没见过生父，有网民质疑为何陈20年不主动见小孩，谢欣谊解释：“一开始女方某种程度阻挡，到后面久了，冠霖哥会觉得孩子跟着妈妈，若妈妈不是很乐意这件事，就学着放下，不想要因为尝试做什么，被拿出来当新闻。很多人指责为什么你不，但你不是当事人，不能理解为什么，若角色互换又能做到哪裡去。身为爸爸有很多担忧犹豫想法，现在孩子大了，自己判断是非。”

她反问郑仲茵：“当你指责冠霖哥没有看她，那你为了孩子，在她跟父亲之间的沟通做了什么。”对于陈冠霖跟女儿见面，她直言乐见其成。

郑仲茵曾在节目中透露独自抚养女儿，陈冠霖则在社媒交代：“我依约支付了75万（台币，约等于3万3000新元）的金额及每个月两万（约880新元）的教育生活费直到孩子年满20岁，履行的单据与证明都存留着，银行也可调阅。 ”谢欣谊保证，丈夫绝对有支付，并不是外传没有责任。