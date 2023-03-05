周维介：“刘三姐”心湖平静 坦然面对离世

本地作家、文史研究者周维介2013年在《怡和世纪》杂志发表了一篇《半世纪前的社会感情符号——刘三姐在新加坡》，追述当年电影《刘三姐》在新加坡上映时的轰动情景。

对于“刘三姐”黄婉秋病逝，周维介3月4日接受《联合早报》访问，以短信回复记者说：“凡人都无法回避死亡。黄婉秋病重已有一段时候，我读了她写给亲朋好友此生的最后一次微信，说她‘将到天外传歌去了’。她如此豁达，坦然面对离开人世事实，她心湖平静，但那种态度，却增添了人们的不舍。”

周维介说自己称不上《刘三姐》影迷，小学阶段看过的电影不超过五部，但《刘三姐》叫他难忘，因为连续放映了好几个月。周维介分享说：“父亲一生带我去看了两部电影，一是《刘三姐》，一是琼剧《红叶题诗》。他带我去看这两部戏，因为太轰动了。那时大姐已经上了中学，她买了一本《刘三姐》歌书回来，我们就跟着学唱，电影里的山歌，我们都会唱，那两三年里，闲时就拿歌本唱山歌。我尤其喜欢村民与财主对歌的部分，觉得立场很鲜明，尤其是财主队伍里的秀才们，很糗。秀才唱出的‘牛走后来我走先’，让我印象深刻。”

音乐带动剧情造成风潮

谈及《刘三姐》对那一代人的影响，周维介说：“电影本来就是潮流产品，《刘三姐》里山歌是主角，当时的华语电影很少这类片子，它以音乐带动剧情的特色，造成风潮，之后香港电影便推出《山歌恋》的歌影剧，一时成了气候。《刘三姐》电影里的大量山歌，以形象的比喻传情达意，很接地气，一般群众容易被打动，引起共鸣。”

周维介没见过黄婉秋，但多年前看过她的电视访谈，觉得她的演艺生涯重点应该就是推广民间山歌的工作。