方力申认爱韩邪教性侵受害者 女友公开经历及猥亵录音

（香港讯）43岁方力申承认与貌似前绯闻对象冯盈盈的艺术家叶萱（Maple Yip）恋爱，也证实她是指控韩国摄理教教主郑明析性侵的受害人。他坦言，女友一开始就坦白自己的过去，双方也已见过家长。

他说：“由相识到拍拖都很快，向她表白被接受后的一星期内，已带她见我的父母。起初她有点害怕，但我很认真，认定她是好女孩，就带她见家人。”

方力申也说，女友父母担心他是艺人，提醒女儿小心被骗。女友父亲在见他之前，看过他的新闻报道，还问他约会的定义。他庆幸自己过了女友父亲那一关。

方力申说“从做朋友认识开始，发觉她一直言行一致，对她百分之百信任”。他也说，女友参与纪录片公开被性侵的惨痛经历是未免再有下一个受害者，并坦言事件被公开难免会带来压力，但是他“不认为是黑历史，她没有做错事，也不是一个污点，是她的经历，会令将来更加好”。

叶萱通过纪录片公开过往惨痛经历。（互联网）

拍纪录片公开性侵遭遇

方力申女友通过已上线的Netflix纪录片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）公开惨痛经历。节目公开一段据知是韩国摄理教教主郑明析说话的录音，不雅内容包括“抱我，抱紧我，说你会永远爱主”，“我们的秀晶屁股真大，你很舒服吧”，“我好像高潮了50次”。

方力申看了该纪录片访问，心疼女友，说：“（观众看了）可能觉得她天真和幼稚，但比起很多人，她更加坚强和勇敢。她是第一个站出来发声的人，而且公开（自己的）身份，但不代表她可以完全面对这种压力。如果我不是艺人，可能没有人会留意这事，所以她曾跟我说‘不如我们当一场梦’，但是我们彼此喜欢，我做不到。”

他认为该纪录片“讲到（被）欺凌及父母关系不好，会影响小朋友，坏人会利用（小朋友）这方面的脆弱”。他也透露，女友仍未完全走出阴霾，有创伤后遗症，要定时看医生，“平时她没问题，大家不用担心，也不需要吃药稳定情绪”。事件未了，女友迟些时候要到韩国出庭，“到时要再一次记起当时经历，很痛苦”，因此方力申希望可以陪女友到韩国。

摄理教备受争议

摄理教原名基督教福音宣教会（又称JMS，郑明析名字缩写）。现年78岁的创办人兼教主郑明析1945年生于韩国，1978年开始到首尔传教，教会不走保守路线，举办歌舞活动、巡游等吸引年轻人，也在多间大学招收信徒。据报道，摄理教声称在韩国有逾10万名信徒，300个分支教会，海外有逾1万名信徒。

摄理教创办人兼教主郑明析曾因性侵罪判监十年。（互联网）

韩国摄理教多年来极具争议，其教主郑明析自称救世主，他被指打着“爱的教育”旗号伸魔爪，让遭洗脑的受害者以为得到“上帝的爱”。指控他的受害者遍布多地，包括韩国、日本、台湾、香港和澳大利亚。

郑明析在2007年于中国落网，2008年遣返韩国审讯，2009年2月因性侵罪判监十年，2018年释放后传出他再度传教与涉嫌犯案的消息。2022年初，两名女子在韩国召开记者会指控郑明析，其一是方力申女友叶萱，另一人是来自澳大利亚的女子。她们均已报警，韩国警方在2022年10月再次拘捕郑明析。