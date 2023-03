方力申认爱韩邪教性侵受害者 女友公开经历及猥亵录音

(香港讯)43岁方力申承认与貌似前绯闻对象冯盈盈的艺术家叶萱(Maple Yip)恋爱,也证实她是指控韩国摄理教教主郑明析性侵的受害人。他坦言,女友一开始就坦白自己的过去,双方也已见过家长。

他说:“由相识到拍拖都很快,向她表白被接受后的一星期内,已带她见我的父母。起初她有点害怕,但我很认真,认定她是好女孩,就带她见家人。”

方力申也说,女友父母担心他是艺人,提醒女儿小心被骗。女友父亲在见他之前,看过他的新闻报道,还问他约会的定义。他庆幸自己过了女友父亲那一关。

方力申说“从做朋友认识开始,发觉她一直言行一致,对她百分之百信任”。他也说,女友参与纪录片公开被性侵的惨痛经历是未免再有下一个受害者,并坦言事件被公开难免会带来压力,但是他“不认为是黑历史,她没有做错事,也不是一个污点,是她的经历,会令将来更加好”。

叶萱通过纪录片公开过往惨痛经历。(互联网)

拍纪录片公开性侵遭遇

方力申女友通过已上线的Netflix纪录片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)公开惨痛经历。节目公开一段据知是韩国摄理教教主郑明析说话的录音,不雅内容包括“抱我,抱紧我,说你会永远爱主”,“我们的秀晶屁股真大,你很舒服吧”,“我好像高潮了50次”。

方力申看了该纪录片访问,心疼女友,说:“(观众看了)可能觉得她天真和幼稚,但比起很多人,她更加坚强和勇敢。她是第一个站出来发声的人,而且公开(自己的)身份,但不代表她可以完全面对这种压力。如果我不是艺人,可能没有人会留意这事,所以她曾跟我说‘不如我们当一场梦’,但是我们彼此喜欢,我做不到。”

他认为该纪录片“讲到(被)欺凌及父母关系不好,会影响小朋友,坏人会利用(小朋友)这方面的脆弱”。他也透露,女友仍未完全走出阴霾,有创伤后遗症,要定时看医生,“平时她没问题,大家不用担心,也不需要吃药稳定情绪”。事件未了,女友迟些时候要到韩国出庭,“到时要再一次记起当时经历,很痛苦”,因此方力申希望可以陪女友到韩国。

摄理教备受争议

摄理教原名基督教福音宣教会(又称JMS,郑明析名字缩写)。现年78岁的创办人兼教主郑明析1945年生于韩国,1978年开始到首尔传教,教会不走保守路线,举办歌舞活动、巡游等吸引年轻人,也在多间大学招收信徒。据报道,摄理教声称在韩国有逾10万名信徒,300个分支教会,海外有逾1万名信徒。

摄理教创办人兼教主郑明析曾因性侵罪判监十年。(互联网)

韩国摄理教多年来极具争议,其教主郑明析自称救世主,他被指打着“爱的教育”旗号伸魔爪,让遭洗脑的受害者以为得到“上帝的爱”。指控他的受害者遍布多地,包括韩国、日本、台湾、香港和澳大利亚。

郑明析在2007年于中国落网,2008年遣返韩国审讯,2009年2月因性侵罪判监十年,2018年释放后传出他再度传教与涉嫌犯案的消息。2022年初,两名女子在韩国召开记者会指控郑明析,其一是方力申女友叶萱,另一人是来自澳大利亚的女子。她们均已报警,韩国警方在2022年10月再次拘捕郑明析。